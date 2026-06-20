20 de junho de 2026
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POLÍCIA

PM acaba com pancadão em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

A Polícia Militar dispersou uma aglomeração na noite de sexta-feira (19) no Jardim Tarumã, em Jundiaí. As equipes da 1ª Companhia do 49º BPM/I foram acionadas após denúncia de som alto e concentração de pessoas na Rua Idalina Gonçalves Dias.

No local, os policiais constataram a presença de diversos veículos e participantes. A aglomeração foi dispersada de forma pacífica, sem necessidade do uso da força.

Além da desmobilização do evento, a PM realizou fiscalização de trânsito, com abordagens a pessoas e veículos e aplicação de autuações por irregularidades constatadas.

A ação faz parte das operações desenvolvidas pela corporação para combater pancadões, perturbação do sossego e garantir a segurança dos moradores da região.

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