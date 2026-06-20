A Polícia Militar dispersou uma aglomeração na noite de sexta-feira (19) no Jardim Tarumã, em Jundiaí. As equipes da 1ª Companhia do 49º BPM/I foram acionadas após denúncia de som alto e concentração de pessoas na Rua Idalina Gonçalves Dias.

No local, os policiais constataram a presença de diversos veículos e participantes. A aglomeração foi dispersada de forma pacífica, sem necessidade do uso da força.

Além da desmobilização do evento, a PM realizou fiscalização de trânsito, com abordagens a pessoas e veículos e aplicação de autuações por irregularidades constatadas.