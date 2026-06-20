20 de junho de 2026
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OBRAS DE MODERNIZAÇÃ

Linha 7-Rubi terá alterações neste domingo (21) 

Por Da redação | Tic Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Tic Trens
Os intervalos médios serão de 20 minutos em toda a extensão da linha, entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí
Os intervalos médios serão de 20 minutos em toda a extensão da linha, entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí

Moradores de Jundiaí e da região que utilizam a Linha 7-Rubi devem ficar atentos para as alterações operacionais que ocorreram neste domingo (21). Serão realizadas intervenções no sistema de sinalização entre as estações Perus e Caieras durante a operação comercial, das 4h à meia-noite.

Durante o período, os trens circularão em via única nas estações Perus e Caieiras, com embarque e desembarque realizados pela mesma plataforma em ambos os sentidos. Os intervalos médios entre os trens serão de 20 minutos em toda a extensão da linha, entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí.

As orientações aos passageiros ocorrerão por meio de cartazes informativos e avisos sonoros nos trens e nas estações, assim como por agentes de atendimento e segurança.

Modernização da Linha 7-Rubi

As intervenções integram o conjunto de ações contínuas de modernização da Linha 7-Rubi, vinculadas ao avanço das obras do projeto TIC Eixo Norte, com foco na confiabilidade operacional e na melhoria da infraestrutura ferroviária. O trajeto da linha, que liga a capital paulista a Jundiaí, é a base operacional dos três serviços do projeto TIC Eixo Norte.

Segundo a TIC Trens, as intervenções fazem parte do processo de modernização da infraestrutura ferroviária e estão relacionadas ao avanço das obras do TIC Eixo Norte.

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