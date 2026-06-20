Moradores de Jundiaí e da região que utilizam a Linha 7-Rubi devem ficar atentos para as alterações operacionais que ocorreram neste domingo (21). Serão realizadas intervenções no sistema de sinalização entre as estações Perus e Caieras durante a operação comercial, das 4h à meia-noite.

Durante o período, os trens circularão em via única nas estações Perus e Caieiras, com embarque e desembarque realizados pela mesma plataforma em ambos os sentidos. Os intervalos médios entre os trens serão de 20 minutos em toda a extensão da linha, entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí.

As orientações aos passageiros ocorrerão por meio de cartazes informativos e avisos sonoros nos trens e nas estações, assim como por agentes de atendimento e segurança.

Modernização da Linha 7-Rubi