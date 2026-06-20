Os guardas municipais Zarantonello e Santos, do Apoio Tático da Guarda Municipal, prenderam um homem por tráfico de drogas no Jardim Tarumã.
Durante patrulhamento pela Rua Alagoas, próximo a um campo de futebol onde crianças praticavam esportes, a equipe avistou um suspeito carregando uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu em direção a uma área de mata, dispensando diversos saquinhos pelo caminho.
Após acompanhamento a pé, os guardas conseguiram abordá-lo. Na revista pessoal, foi encontrado dinheiro escondido em uma das meias. Os agentes também recolheram os invólucros dispensados pelo suspeito, que continham entorpecentes.
O homem negou o tráfico e alegou que corria atrás de traficantes. No entanto, durante a abordagem, os guardas encontraram em seu bolso um alvará de soltura. Segundo a GM, ele havia sido preso por tráfico de drogas cerca de duas semanas antes, passou por audiência de custódia, foi colocado em liberdade e voltou a ser flagrado praticando o mesmo crime.
Diante dos fatos, recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes e foi encaminhado à Central de Flagrantes. A autoridade policial ratificou a prisão, apreendeu as drogas e o dinheiro, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.