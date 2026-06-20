Os guardas municipais Zarantonello e Santos, do Apoio Tático da Guarda Municipal, prenderam um homem por tráfico de drogas no Jardim Tarumã.

Durante patrulhamento pela Rua Alagoas, próximo a um campo de futebol onde crianças praticavam esportes, a equipe avistou um suspeito carregando uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu em direção a uma área de mata, dispensando diversos saquinhos pelo caminho.

Após acompanhamento a pé, os guardas conseguiram abordá-lo. Na revista pessoal, foi encontrado dinheiro escondido em uma das meias. Os agentes também recolheram os invólucros dispensados pelo suspeito, que continham entorpecentes.