20 de junho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Criminoso tenta invadir igreja para se esconder e acaba preso

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto por furto
Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto por furto

Guardas municipais de Apoio Tático prenderam um criminoso na manhã deste sábado (20), no Centro de Jundiaí, antes que ele entrasse em uma igreja evangélica, onde iria se esconder.

Os GMs Zarantonello, Nabor e F. Santos faziam patrulhamento pela rua Rangel Pestana, quando suspeitaram de um homem que caminhava pela calçada. Este, por sua vez, ao notar a presença da viatura, acelerou o passo e tentou entrar em uma igreja evangélica.

Ele foi impedido pelos GMs, que efetuaram a abordagem para averiguação.

Em consulta aos seus dados pessoais, constou um mandado de prisão em aberto por furto.

O ladrão foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado de prisão foi cumprido.

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