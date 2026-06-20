Guardas municipais de Apoio Tático prenderam um criminoso na manhã deste sábado (20), no Centro de Jundiaí, antes que ele entrasse em uma igreja evangélica, onde iria se esconder.

Os GMs Zarantonello, Nabor e F. Santos faziam patrulhamento pela rua Rangel Pestana, quando suspeitaram de um homem que caminhava pela calçada. Este, por sua vez, ao notar a presença da viatura, acelerou o passo e tentou entrar em uma igreja evangélica.

Ele foi impedido pelos GMs, que efetuaram a abordagem para averiguação.