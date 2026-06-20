A Polícia Militar prendeu duas pessoas e apreendeu grande quantidade de drogas nessa sexta-feira (19, em Itupeva. A ocorrência foi registrada após um carro com ruídos de escapamento ser abordado pelos policiais contendo em seu interior cinco tabletes de maconha.

De acordo com a PM, a abordagem do veículo ocorreu na avenida Emílio Chechinato, próximo ao Parque da Cidade, quando o carro foi avistado na via emitindo ruídos excessivos pelo escapamento. Ainda segundo a PM, ao abordarem o motorista ele apresentou ele demonstrou nervosismo e relatos contraditórios. Em busca pelo veículo, os policiais encontraram no porta-malas os tabletes de maconha.

A PM informou que o suspeito disse que havia acabado de buscar a droga em um endereço de Itupeva para levar até a cidade de Socorro. Os militares foram até o local indicado e morador tentou fugir quando avistou as viaturas para tentar se desfazer do celular, mas foi alcançado e abordado na entrada da casa. De acordo com a PM, no imóvel, foram encontradas mais substâncias entorpecentes e o morador disse que usava o local como armazenamento de drogas.