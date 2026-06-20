20 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM ITUPEVA

PM prende suspeito de tentar matar homem a facadas

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo
A prisão ocorreu horas após o crime
A prisão ocorreu horas após o crime

A Polícia Militar prendeu na noite dessa sexta-feira (19) o suspeito de tentar matar um homem a facadas em Itupeva. A prisão ocorreu horas após o crime.

De acordo com a PM, após as equipes de Força Tática tomarem conhecimento do ocorrido foram iniciadas buscas ininterruptas para localizar o suspeito. Ainda segundo a PM, com informações precisas do paradeiro dele os policiais o abordaram e ele confessou o crime justificando que teria ferido a vítima em razão de um desentendimento envolvendo o suposto furto de uma quantia em dinheiro.

Segundo a PM, a vítima foi transferida do Hospital Municipal de Itupeva para o Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, devido à gravidade dos ferimentos, que de acordo com a equipe médica, apresentavam risco de comprometimento de um dos membros do homem.

Diante das informações e da confissão do suspeito, a PM efetuou a prisão dele e o conduziu para o Plantão Policial de Itupeva. A autoridade policial ratificou a prisão e elaborou o Boletim de Ocorrência por tentativa de homicídio.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários