20 de junho de 2026
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BAIRRO DA MINA

Explosão é registrada em empresa de Itupeva durante a madrugada

Por Da redação | Corpo de Bombeiros
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
De acordo com as informações dos Bombeiros, não houve feridos
De acordo com as informações dos Bombeiros, não houve feridos

Uma forte explosão foi registrada na madrugada deste sábado (20) em uma empresa especializada na produção e comercialização de aditivos para processamento de termoplásticos e termofixos, localizada no bairro da Mina, em Itupeva. Durante o incidente, a sirene da empresa foi acionada e chamou a atenção dos moradores.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local para atender ao chamado e o  incidente foi registrado por volta de 1h05 da madrugada e ocorreu após um dos tanques da empresa explodir e provocar uma bola de fogo no céu.

Os Bombeiros não informaram o segmento da empresa e não detalharam o ocorrido. De acordo com as informações dos Bombeiros, não houve incêndio e nem feridos.

A empresa informou aos Bombeiros que um outro tanque, de material não informado à equipe do JJ, será esvaziado neste sábado. O Corpo de Bombeiros orientou para que equipamentos de incêndio e de segurança permaneçam à disposição dos funcionários.

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