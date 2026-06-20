Uma forte explosão foi registrada na madrugada deste sábado (20) em uma empresa especializada na produção e comercialização de aditivos para processamento de termoplásticos e termofixos, localizada no bairro da Mina, em Itupeva. Durante o incidente, a sirene da empresa foi acionada e chamou a atenção dos moradores.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local para atender ao chamado e o incidente foi registrado por volta de 1h05 da madrugada e ocorreu após um dos tanques da empresa explodir e provocar uma bola de fogo no céu.

Os Bombeiros não informaram o segmento da empresa e não detalharam o ocorrido. De acordo com as informações dos Bombeiros, não houve incêndio e nem feridos.