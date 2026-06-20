Foram iniciadas nesta semana, na Vila Maringá, as obras de adequação viária no acesso à marginal sul da rodovia Anhanguera, sentido Capital. A intervenção tem como objetivo ampliar a segurança viária e melhorar a fluidez do trânsito para moradores e motoristas que trafegam diariamente pelo local.

A obra é realizada pela Prefeitura de Jundiaí, por meio das secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos e de Mobilidade e Transporte, com apoio da concessionária Motiva AutoBan. O projeto prevê o alinhamento do acesso ao eixo da rua Maringá, eliminando o traçado atual, além da implantação de nova sinalização e de um conjunto semafórico.

Também está prevista a readequação e ampliação das galerias de águas pluviais, garantindo maior capacidade de escoamento durante períodos de chuvas intensas, contribuindo para a preservação da infraestrutura viária.