Foram iniciadas nesta semana, na Vila Maringá, as obras de adequação viária no acesso à marginal sul da rodovia Anhanguera, sentido Capital. A intervenção tem como objetivo ampliar a segurança viária e melhorar a fluidez do trânsito para moradores e motoristas que trafegam diariamente pelo local.
A obra é realizada pela Prefeitura de Jundiaí, por meio das secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos e de Mobilidade e Transporte, com apoio da concessionária Motiva AutoBan. O projeto prevê o alinhamento do acesso ao eixo da rua Maringá, eliminando o traçado atual, além da implantação de nova sinalização e de um conjunto semafórico.
Também está prevista a readequação e ampliação das galerias de águas pluviais, garantindo maior capacidade de escoamento durante períodos de chuvas intensas, contribuindo para a preservação da infraestrutura viária.
A intervenção atende a uma reivindicação da comunidade, já que o trecho registrava conflitos de tráfego e dificuldades causadas pela topografia da via, especialmente para veículos de grande porte. “Tenho uma ligação muito forte com este bairro. Essa é uma demanda que acompanho desde 2009, quando era vereador. Por envolver uma área que depende de autorizações da concessionária da rodovia e de órgãos estaduais, foi um processo longo, mas conseguimos viabilizar a obra. A intervenção beneficia diretamente moradores da Vila Maringá, Jardim Martins, Jardim Nogueira, Jardim Copacabana, Varginha, Santa Clara e outros bairros da região, que utilizam esse acesso diariamente”, afirmou.
O secretário Jefferson Coimbra, ressaltou que a obra é um importante avanço para a mobilidade urbana de toda a região Sul de Jundiaí. “Estamos transformando em realidade um projeto aguardado há cerca de 17 anos pela população da Vila Maringá e dos bairros vizinhos. É uma intervenção que vai proporcionar mais conforto, agilidade e segurança para todos que utilizam este importante corredor viário”, destacou.