Entre os dias 17 de junho e 19 de julho, Atibaia e Jarinu realizam a 42ª Festa do Morango, com entrada gratuita. O evento será realizado no Parque do Morango ‘Duílio Maziero’, em Atibaia, e contará com atrações típicas, gastronomia e atividades ligadas à tradição agrícola.
A festa integra o calendário do Circuito das Frutas, formado por 10 cidades do interior paulista ligadas à produção agrícola e ao turismo rural. Em Atibaia e Jarinu, a produção do morango faz parte da história e tradição da população e segue presente nas atividades culturais e econômicas dos dois municípios.
Programação
Durante quatro finais de semana, moradores e visitantes poderão acompanhar apresentações culturais, shows, espaços gastronômicos, atividades para crianças e atrações ligadas à cultura local. A programação também contará com participação de produtores, artesãos e expositores da região.
Além das atrações culturais, o evento deve movimentar o turismo regional e o comércio local, com a presença dos visitantes de cidades que integram o Circuito das Frutas e de municípios vizinhos.
Mais estrutura
Em 2026, a estrutura foi ampliada e o estacionamento passa a oferecer mais vagas, além do aumento da área de circulação para pedestres; com isso, a expectativa é de que a festa receba cerca de 70 mil visitantes ao longo dos finais de semana.
Serviço
42ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu
Data: de 27 de junho a 19 de julho
Horários: Sábados, das 10h às 23h; domingos, das 10h às 19h
Local: Parque do Morango ‘Duílio Maziero’
Endereço: Rodovia Edgard Máximo Zambotto, km 77 – Campo dos Aleixos – Divisa entre Atibaia e Jarinu
Entrada gratuita!