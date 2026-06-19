Entre os dias 17 de junho e 19 de julho, Atibaia e Jarinu realizam a 42ª Festa do Morango, com entrada gratuita. O evento será realizado no Parque do Morango ‘Duílio Maziero’, em Atibaia, e contará com atrações típicas, gastronomia e atividades ligadas à tradição agrícola.

A festa integra o calendário do Circuito das Frutas, formado por 10 cidades do interior paulista ligadas à produção agrícola e ao turismo rural. Em Atibaia e Jarinu, a produção do morango faz parte da história e tradição da população e segue presente nas atividades culturais e econômicas dos dois municípios.

Programação

Durante quatro finais de semana, moradores e visitantes poderão acompanhar apresentações culturais, shows, espaços gastronômicos, atividades para crianças e atrações ligadas à cultura local. A programação também contará com participação de produtores, artesãos e expositores da região.