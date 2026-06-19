Jundiaí contará com um Centro de Operações e Inteligência (COI), que será instalado na base da Guarda Municipal, localizada no Centro Integrado de Emergências e Segurança (Cies). Moderno, o Centro é inspirado nas melhores práticas de centros integrados de segurança pública,

O novo equipamento reunirá em uma Central Integrada de Monitoramento o que há de mais avançado em tecnologia e infraestrutura para atender às demandas da Guarda Municipal, do Departamento de Inteligência, da Defesa Civil, do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte.

Segurança e monitoramento inegrados

A iniciativa ampliará a capacidade de videomonitoramento do município, promoverá a interoperabilidade entre órgãos municipais e regionais e consolidará um sistema de segurança pública mais moderno, eficiente e preparado para os desafios atuais e futuros.