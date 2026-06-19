Jundiaí contará com um Centro de Operações e Inteligência (COI), que será instalado na base da Guarda Municipal, localizada no Centro Integrado de Emergências e Segurança (Cies). Moderno, o Centro é inspirado nas melhores práticas de centros integrados de segurança pública,
O novo equipamento reunirá em uma Central Integrada de Monitoramento o que há de mais avançado em tecnologia e infraestrutura para atender às demandas da Guarda Municipal, do Departamento de Inteligência, da Defesa Civil, do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte.
Segurança e monitoramento inegrados
A iniciativa ampliará a capacidade de videomonitoramento do município, promoverá a interoperabilidade entre órgãos municipais e regionais e consolidará um sistema de segurança pública mais moderno, eficiente e preparado para os desafios atuais e futuros.
O investimento em tecnologia contribuirá para o fortalecimento das ações de prevenção e combate à criminalidade, além de ampliar o acesso a sistemas estratégicos de informação e inteligência por meio de convênios com plataformas como ‘Muralha Paulista’ e ‘Infocrim’, do Governo do Estado de São Paulo, além do ‘Alerta Brasil’ e ‘Mais Brasil’, do Governo Federal.
Essas ferramentas permitirão não apenas o aprimoramento das atividades de segurança pública, mas também o suporte às ações de Defesa Civil, fiscalização ambiental e monitoramento territorial por meio de imagens de satélite.
O projeto também contempla a ampliação e a instalação de novos recursos tecnológicos e operacionais, incluindo uma moderna Sala de Situação destinada ao monitoramento e gerenciamento de emergências, desastres naturais e eventos de grande impacto.
Agilidade nas ações
O COI possibilitará a integração operacional em tempo real entre todos os órgãos instalados no complexo, ampliando a utilização de sistemas inteligentes de reconhecimento facial, leitura automática de placas de veículos e compartilhamento instantâneo de informações. Essa estrutura fortalecerá a inteligência aplicada à segurança pública, ampliando a capacidade de prevenção, monitoramento e resposta rápida às ocorrências.
O equipamento será o maior centro integrado de segurança pública do interior paulista, conta com financiamento da Desenvolve SP e representa um investimento estratégico na proteção da população.
A entrega está prevista para o primeiro semestre de 2028 e deve impactar na redução dos índices criminais, no aumento da produtividade das forças de segurança e no aprimoramento dos serviços prestados à população.