Um homem foi preso em flagrante por furto a uma pizzaria no início da madrugada desta sexta-feira (19), no bairro Parque Amarylis, em Itupeva. A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão enquanto o crime ainda estava em andamento.

Durante a noite, o proprietário do estabelecimento precisou se ausentar e deixou o filho responsável pelo atendimento. Após o encerramento das atividades, já durante a madrugada ele retornou ao local para retirar o dinheiro que havia permanecido no caixa e uma lista de produtos destinados à reposição de estoque.

Ao entrar na pizzaria, encontrou o interior do estabelecimento revirado e ouviu ruídos vindos dos fundos do imóvel. Temendo pela própria segurança, deixou o local imediatamente e acionou a Polícia Militar.