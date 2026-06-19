Após o sucesso da estreia da programação especial da Copa do Mundo 2026, a Prefeitura de Itatiba convida a população para mais uma grande festa verde e amarela nesta sexta-feira (19). A partir das 21h30, a Seleção Brasileira enfrenta o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos, e a partida será transmitida ao vivo nos telões instalados na Praça da Bandeira e no Mercado Municipal Dona Lica.

No último sábado (13), centenas de torcedores acompanharam o empate do Brasil com o Marrocos em um clima de união, alegria e muita emoção, transformando dois dos principais espaços públicos da cidade em pontos de encontro para quem deseja torcer junto pela seleção.

Na Praça da Bandeira, o público poderá acompanhar a partida em um telão de LED de 8 metros por 4 metros, com potente som, instalado especialmente para a Copa na Praça 2026.