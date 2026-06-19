Após o sucesso da estreia da programação especial da Copa do Mundo 2026, a Prefeitura de Itatiba convida a população para mais uma grande festa verde e amarela nesta sexta-feira (19). A partir das 21h30, a Seleção Brasileira enfrenta o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos, e a partida será transmitida ao vivo nos telões instalados na Praça da Bandeira e no Mercado Municipal Dona Lica.
No último sábado (13), centenas de torcedores acompanharam o empate do Brasil com o Marrocos em um clima de união, alegria e muita emoção, transformando dois dos principais espaços públicos da cidade em pontos de encontro para quem deseja torcer junto pela seleção.
Na Praça da Bandeira, o público poderá acompanhar a partida em um telão de LED de 8 metros por 4 metros, com potente som, instalado especialmente para a Copa na Praça 2026.
“Nesta sexta-feira, estaremos novamente com o telão e toda a estrutura preparada para receber a população. Traga sua família, seus amigos, vista a camisa do Brasil e venha torcer. Vamos transformar mais uma vez a Praça da Bandeira em um grande ponto de encontro de Itatiba, celebrando o esporte, a convivência e a paixão pelo futebol”, convida o secretário de Esportes, Marcelo Cyrillo.
Já no Mercadão, a transmissão será exibida em dois telões de LED, com 6 metros por 6 metros cada, localizados na praça de alimentação. A secretária de Administração, Francieli Guinami dos Santos, também reforça o convite para a população: “A excelente participação confirmou que o Mercadão é muito mais que um centro de compras e gastronomia; é também um espaço de convivência, lazer e encontro. Convidamos você para o próximo compromisso do Brasil na Copa. Venha torcer com a gente.” A população está convidada a participar de mais uma noite de torcida, emoção e confraternização em Itatiba.
Brasil na Copa
O confronto entre Brasil e Haiti será disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e pode encaminhar a classificação da equipe brasileira para a próxima fase da competição.
Além da partida desta sexta-feira, a prefeitura também já confirmou nos dois locais a transmissão do terceiro e último jogo da fase de grupos, na próxima quarta-feira (24), às 19h, quando o Brasil enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami.