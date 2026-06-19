O potencial de consumo com viagens em Jundiaí e na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) deve crescer em 2026, segundo dados do IPC Maps, estudo que estima os gastos dos brasileiros em diferentes segmentos de consumo. Enquanto a cidade projeta um aumento de 5% em relação ao ano anterior, a RMJ deve registrar expansão de 7,2%.

Em Jundiaí, a estimativa de gastos com viagens passa de R$ 451,1 milhões em 2025 para R$ 473,8 milhões em 2026, um acréscimo de R$ 22,7 milhões. O maior crescimento proporcional ocorre entre as famílias da classe A, cujo potencial de consumo sobe 31%, alcançando R$ 142,1 milhões. Também se destacam as classes C, com alta de 11,2% e previsão de gastos de R$ 89 milhões, e D/E, que avançam 15,6%, chegando a R$ 5,4 milhões.

A classe B, entretanto, segue como a principal responsável pelo consumo no setor, com estimativa de R$ 237,3 milhões em 2026, embora apresente retração de 8% em relação ao ano anterior.