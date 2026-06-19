19 de junho de 2026
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Mulher sofre 'mata-leão' e é arrastada pelo ex-namorado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
Ele foi conduzido ao Plantão, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante
Ele foi conduzido ao Plantão, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e invasão de domicílio na noite desta quinta-feira (18), no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí. Ele é suspeito de invadir a residência da ex-namorada e agredi-la após descobrir que ela havia acionado a Polícia Militar.

De acordo com a vítima, o homem é usuário de drogas e, por esse motivo, havia sido proibido pela família dela de frequentar a residência. Ela, inclusive, já havia registrado um boletim de ocorrência no dia anterior relatando temor de novas investidas do ex-companheiro.

Mesmo diante da proibição, o suspeito foi até o imóvel na noite desta quinta-feira. Ao ser impedido de entrar, ele teria arrombado uma janela e invadido a residência.

Assustada, a vítima conseguiu abrir a porta e correr para a rua, onde acionou a Polícia Militar pelo telefone 190 em busca de ajuda.

Ainda segundo o relato da ocorrência, ao perceber que a ex-namorada havia chamado a polícia, o homem a agarrou pelo pescoço, aplicando um mata-leão, e a arrastou novamente para dentro da casa.

Pouco depois, equipes da Polícia Militar chegaram ao local e encontraram o suspeito, que foi detido sem resistência.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica e invasão de domicílio.

O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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