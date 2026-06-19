Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e invasão de domicílio na noite desta quinta-feira (18), no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí. Ele é suspeito de invadir a residência da ex-namorada e agredi-la após descobrir que ela havia acionado a Polícia Militar.

De acordo com a vítima, o homem é usuário de drogas e, por esse motivo, havia sido proibido pela família dela de frequentar a residência. Ela, inclusive, já havia registrado um boletim de ocorrência no dia anterior relatando temor de novas investidas do ex-companheiro.

Mesmo diante da proibição, o suspeito foi até o imóvel na noite desta quinta-feira. Ao ser impedido de entrar, ele teria arrombado uma janela e invadido a residência.