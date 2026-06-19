Itupeva recebe o Festival Mundo Asiático, o maior festival da gastronomia e cultura asiáticas, especialmente Coreia e Japão. O evento com entrada gratuita irá acontecer entre de 26 a 28 de junho, das 10h às 22h, na Praça de Eventos da Pedreira, e promete transformar o espaço em uma verdadeira imersão cultural.
A cultura asiática, que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil, impulsionada pelo crescimento do K-pop, dos doramas, caça Pokémon e da gastronomia oriental, que será o centro das atenções. Mais do que um festival gastronômico, a proposta é oferecer ao público uma experiência completa, que simula uma viagem ao universo oriental.
A gastronomia será um dos grandes destaques, com expositores especializados trazendo pratos típicos que vão do ramen e sushi à culinária coreana, como kimchi e tteokbokki, proporcionando uma verdadeira jornada de sabores. Além disso, o evento aposta em atrações culturais e interativas para envolver diferentes públicos.
Estão previstas apresentações tradicionais, como dança do dragão, shows de taiko (tambores japoneses) e de kung fu, entre outras performances inspiradas na cultura asiática contemporânea. O universo pop também marca presença, com covers de K-pop (incluindo hits que mobilizam fãs em todo o país) e espaços dedicados ao anime e cosplay, com um concurso que promete ser um dos pontos altos da programação.
Confira a programação completa:
Sexta-Feira (26/06)
18h - Workshop de Dança da Música Jump
19h - Apresentação de Dança Grupo Dancers
20h - Tributo Queen - Bohemian Rock
Sábado (27/06)
12h - Set DJ Bea Belo
13h - Guerreiras K-pop
14h - Musical Midori e Mayumi (músicas japonesas de vários estilos e mesclamos com músicas na língua japonesa e brasileira)
15h - Random Play Dance DJ Bea Belo
16h - Guerreiras K-pop
17h - Pikachu e Mario
17h - Concurso Cosplay
18h30 - Psy Cover
20h30 - Especial Bruno Mars
Domingo (28/06)
11h - Workshop Dança Professora Elo
12h - Set DJ Bea Belo
13h - Guerreiras K-pop
14h - Yujo Taiko e Odori
15h - Random Play Dance DJ Bea Belo
16h - Workshop Dança Professora Ana Julia
17h - Concurso Cosplay
19h - Guerreiras K-pop
20h30 - Banda Zé-Pellin - Especial Mamonas
Serviço:
Festival Mundo Asiático - Especial Coreia e Japão
Quando: de 26 a 28 de junho
Horário: das 10h às 22h
Onde: praça de Eventos da Pedreira de Itupeva (av. Nelson Gulla, 365 - Monte Serrat, Itupeva)
Entrada: gratuita
Informações: @festivalmundoasiatico2026