Itupeva recebe o Festival Mundo Asiático, o maior festival da gastronomia e cultura asiáticas, especialmente Coreia e Japão. O evento com entrada gratuita irá acontecer entre de 26 a 28 de junho, das 10h às 22h, na Praça de Eventos da Pedreira, e promete transformar o espaço em uma verdadeira imersão cultural.

A cultura asiática, que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil, impulsionada pelo crescimento do K-pop, dos doramas, caça Pokémon e da gastronomia oriental, que será o centro das atenções. Mais do que um festival gastronômico, a proposta é oferecer ao público uma experiência completa, que simula uma viagem ao universo oriental.