Uma câmera, equipada com Inteligência Artificial (IA), flagrou em apenas dois meses mais de 550 motoristas e passageiros sem cinto de segurança trafegando pela rodovia Dom Pedro I. O dispositivo foi instalado pela concessionária Rota das Bandeiras em Campinas e revela a prática perigosa que já deveria ter ficado no passado.

Os dados foram registrados nos meses de abril e maio. A câmera faz a leitura automática de todos os veículos que passam pela via e indica possíveis irregularidades. A falta do uso de cinto de segurança foi a infração mais comum autuada no mesmo ponto da rodovia pela Polícia Militar Rodoviária.

A câmera com IA também emite alertas sobre outras possíveis infrações, como uso do aparelho celular ao volante e caminhões trafegando na faixa da esquerda. Nos dois primeiros meses de operação, foram aplicadas 1.136 multas no local, praticamente a metade pela falta do uso do cinto.