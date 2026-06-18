114 instituições parceiras dos atletas e alunos do Time Jundiaí e dos programas ‘Esporte Campeão’, Esporte Maior’, ‘Escola de Esporte’, e ‘Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) receberam nessa quarta-feira (17) o ‘Selo Empresas, Escolas e Entidades Amigos do Esporte 2026’.
A cerimônia de entrega do Selo foi realizada no auditório do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). 47 empresas, 42 escolas e 25 entidades foram reconhecidas. Participaram da cerimônia o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e os secretários municipais Rita Orsi - Esporte e Lazer e Humberto Cereser - Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, além do presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira.
Anualmente, dezenas de instituições são reconhecidas pelo apoio oferecido a atletas, projetos sociais, eventos e à infraestrutura esportiva do município, fortalecendo ações que promovem qualidade de vida, inclusão e formação esportiva. “O incentivo ao esporte contribui para que Jundiaí seja referência nacional em qualidade de vida. Para que isso aconteça, temos que apoiar o esporte nos bairros e é isso que estamos fazendo, por meio das melhorias em vários equipamentos esportivos da cidade. Só tenho que agradecer aos padrinhos do nosso esporte”, disse o prefeito.
Segundo o secretário Humberto Cereser, o apoio à prática esportiva beneficia mais de 10 mil cidadãos jundiaienses. “Com mais incentivo das instituições e empresas, atingiremos mais pessoas, propiciando mais qualidade de vida e vitórias de nossos atletas. Eles levam o nome da cidade para o mundo”.
Para Rita Orsi, o ‘Selo Empresas, Escolas e Entidades Amigas do Esporte’ representa um gesto de gratidão e reconhecimento. “Jundiaí tem vocação esportiva e de incentivo à prática de atividade física. O esporte é grande quando é construído por muitas mãos. Pelos parceiros aqui presentes, o esporte do Time Jundiaí é cada vez maior”, destacou.
A Universidade Paulista (Unip) recebeu o Selo e foi representada pelo professor e diretor regional da instituição, Silvio Murdocco. A UNIP contribui com os exames do Time Jundiaí de Atletismo, além da avaliação nutricional dos atletas, fundamental para a modalidade. “Recebo esta premiação com muita alegria e sentimento de reconhecimento. Este é um projeto-piloto apenas. Nossa parceira com o Time Jundiaí tende a ser ampliada em breve, com outros benefícios proporcionados por uma equipe multidisciplinar da universidade”.
Na categoria “Entidades”, o Jundiaí Clube, que possui equipes de atletismo, tênis de mesa e ciclismo, foi representado pelo ciclista Israel Bernardi, atleta multicampeão representando a cidade. Ele tem mais de sete décadas de carreira e uma infinidade de títulos. “Empresas e atletas se beneficiam com o apoio às modalidades. Todo mundo ganha. Estou muito feliz por receber este selo pelo Jundiaí Clube”, encerrou Israel.