114 instituições parceiras dos atletas e alunos do Time Jundiaí e dos programas ‘Esporte Campeão’, Esporte Maior’, ‘Escola de Esporte’, e ‘Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) receberam nessa quarta-feira (17) o ‘Selo Empresas, Escolas e Entidades Amigos do Esporte 2026’.

A cerimônia de entrega do Selo foi realizada no auditório do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). 47 empresas, 42 escolas e 25 entidades foram reconhecidas. Participaram da cerimônia o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e os secretários municipais Rita Orsi - Esporte e Lazer e Humberto Cereser - Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, além do presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira.

Anualmente, dezenas de instituições são reconhecidas pelo apoio oferecido a atletas, projetos sociais, eventos e à infraestrutura esportiva do município, fortalecendo ações que promovem qualidade de vida, inclusão e formação esportiva. “O incentivo ao esporte contribui para que Jundiaí seja referência nacional em qualidade de vida. Para que isso aconteça, temos que apoiar o esporte nos bairros e é isso que estamos fazendo, por meio das melhorias em vários equipamentos esportivos da cidade. Só tenho que agradecer aos padrinhos do nosso esporte”, disse o prefeito.