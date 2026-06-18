18 de junho de 2026
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RECONHECIMENTO

Jundiaí homenageia 114 instituições ligadas ao esporte 

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A cerimônia de entrega do Selo foi realizada no auditório do Ciesp
A cerimônia de entrega do Selo foi realizada no auditório do Ciesp

114 instituições parceiras dos atletas e alunos do Time Jundiaí e dos programas ‘Esporte Campeão’, Esporte Maior’, ‘Escola de Esporte’, e ‘Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) receberam nessa quarta-feira (17) o ‘Selo Empresas, Escolas e Entidades Amigos do Esporte 2026’.

A cerimônia de entrega do Selo foi realizada no auditório do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). 47 empresas, 42 escolas e 25 entidades foram reconhecidas. Participaram da cerimônia o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e os secretários municipais Rita Orsi - Esporte e Lazer e Humberto Cereser - Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, além do presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira.

Anualmente, dezenas de instituições são reconhecidas pelo apoio oferecido a atletas, projetos sociais, eventos e à infraestrutura esportiva do município, fortalecendo ações que promovem qualidade de vida, inclusão e formação esportiva. “O incentivo ao esporte contribui para que Jundiaí seja referência nacional em qualidade de vida. Para que isso aconteça, temos que apoiar o esporte nos bairros e é isso que estamos fazendo, por meio das melhorias em vários equipamentos esportivos da cidade. Só tenho que agradecer aos padrinhos do nosso esporte”, disse o prefeito.

Segundo o secretário Humberto Cereser, o apoio à prática esportiva beneficia mais de 10 mil cidadãos jundiaienses. “Com mais incentivo das instituições e empresas, atingiremos mais pessoas, propiciando mais qualidade de vida e vitórias de nossos atletas. Eles levam o nome da cidade para o mundo”.

Para Rita Orsi, o ‘Selo Empresas, Escolas e Entidades Amigas do Esporte’ representa um gesto de gratidão e reconhecimento. “Jundiaí tem vocação esportiva e de incentivo à prática de atividade física. O esporte é grande quando é construído por muitas mãos. Pelos parceiros aqui presentes, o esporte do Time Jundiaí é cada vez maior”, destacou.
A Universidade Paulista (Unip) recebeu o Selo e foi representada pelo professor e diretor regional da instituição, Silvio Murdocco. A UNIP contribui com os exames do Time Jundiaí de Atletismo, além da avaliação nutricional dos atletas, fundamental para a modalidade. “Recebo esta premiação com muita alegria e sentimento de reconhecimento. Este é um projeto-piloto apenas. Nossa parceira com o Time Jundiaí tende a ser ampliada em breve, com outros benefícios proporcionados por uma equipe multidisciplinar da universidade”.

Na categoria “Entidades”, o Jundiaí Clube, que possui equipes de atletismo, tênis de mesa e ciclismo, foi representado pelo ciclista Israel Bernardi, atleta multicampeão representando a cidade. Ele tem mais de sete décadas de carreira e uma infinidade de títulos. “Empresas e atletas se beneficiam com o apoio às modalidades. Todo mundo ganha. Estou muito feliz por receber este selo pelo Jundiaí Clube”, encerrou Israel.

As fotos das instituições reconhecidas podem ser acessadas pelo site da Prefeitura (CLICA AQUI).

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