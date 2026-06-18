O que não falta no mês de junho e julho são datas a serem comemoradas pelo comércio. Tem a Copa do Mundo com os jogos da Seleção Brasileira, tem as festas juninas e as mudanças de temperatura. São várias alternativas para que o varejo expanda as vendas. De olho nestas oportunidades, o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região dá dicas para os empresários sobre como aproveitar essas datas para fazer bons negócios.
Em primeiro lugar, a mudança na temperatura já eleva a demanda por produtos que vão de roupas de frio, artigos de conforto doméstico e alimentos elaborados. Entram nessa lista os aquecedores elétricos, itens de fondue, sopas, chocolates e bebidas quentes – para lojas de eletrodomésticos e supermercados. Em paralelo ao inverno, acontece a Copa do Mundo que se estende até a metade de julho.
O presidente do Sincomercio, Edison Maltoni, afirma que como a Seleção é uma das candidatas ao título, há mais chances de prolongar as estratégias de vendas. “Até porque o Mundial vai potencializar toda a cadeia de consumo: eletrônicos, artigos esportivos, roupas, álbuns de figurinhas, alimentos e bebidas, entre outros. A Copa também permite que qualquer negócio – de diferentes nichos, portes ou setores – a explore de alguma forma”, pontua.
E para completar, o comércio já tem experiência quando o assunto é explorar oportunidades em época de festas juninas. “É outra situação que movimenta segmentos diversos, que vão da comida ao vestuário, ou da decoração aos eletrônicos. Mas, para além das quadrilhas, essa época é ideal para criar promoções criativas: kits temáticos, promoções voltadas às redes sociais, etc. – para aumentar o número de seguidores”, exemplifica Maltoni.
Para o assessor econômico da Fecomercio-SP, Thiago Carvalho, este é o momento perfeito para lucrar e, acima de tudo, fidelizar clientes. “Esse junho recheado trará oportunidades não só para vender mais, mas para construir uma base de clientes que, depois, podem continuar comprando. Fidelizar custa até sete vezes menos do que conquistar um novo cliente, e os eventos de junho são ideais para transformar compradores ocasionais em clientes de longo prazo”, afirma.
Mas vender e fidelizar clientes é tarefa desafiadora. Porém, algumas dicas simples podem colocar o comércio pra jogo. Confira:
- Investir em ambientações, como vitrines, decorações e exposições de produtos alinhados com os contextos - Copa, frio ou festas juninas. Isso tende a estimular a chamada “compra por impulso” dos clientes;
- Criar promoções específicas vinculadas a algumas dessas datas, como os dias de jogos do Brasil ou de festas dos santos católicos das festas juninas. Essas ações não só aumentam as vendas como também trazem mais seguidores para as redes sociais;
- Ativar as redes sociais, aliás, com jogos, interações em tempo real e comunicações bem-humoradas, geram engajamento e estimulam os públicos;
- Oferecer experiências também é uma tática que dá certo: as pessoas se interessam por demonstrações, degustações ou eventos que se transformem em memórias afetivas entre clientes e negócios;
- Capacitar a equipe é outro investimento que funciona, uma vez que vendedores preparados costumam ser os responsáveis pelos tíquetes médios subirem.
Pequenos passos indicados pelo Sincomercio podem transformar a economia em Jundiaí e Região e garantir bons negócios pós a alta temporada de oportunidades.