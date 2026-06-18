O que não falta no mês de junho e julho são datas a serem comemoradas pelo comércio. Tem a Copa do Mundo com os jogos da Seleção Brasileira, tem as festas juninas e as mudanças de temperatura. São várias alternativas para que o varejo expanda as vendas. De olho nestas oportunidades, o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região dá dicas para os empresários sobre como aproveitar essas datas para fazer bons negócios.

Em primeiro lugar, a mudança na temperatura já eleva a demanda por produtos que vão de roupas de frio, artigos de conforto doméstico e alimentos elaborados. Entram nessa lista os aquecedores elétricos, itens de fondue, sopas, chocolates e bebidas quentes – para lojas de eletrodomésticos e supermercados. Em paralelo ao inverno, acontece a Copa do Mundo que se estende até a metade de julho.

O presidente do Sincomercio, Edison Maltoni, afirma que como a Seleção é uma das candidatas ao título, há mais chances de prolongar as estratégias de vendas. “Até porque o Mundial vai potencializar toda a cadeia de consumo: eletrônicos, artigos esportivos, roupas, álbuns de figurinhas, alimentos e bebidas, entre outros. A Copa também permite que qualquer negócio – de diferentes nichos, portes ou setores – a explore de alguma forma”, pontua.