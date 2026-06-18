O Time Jundiaí de vôlei feminino Sub-19 conquistou o vice-campeonato nos Jogos Abertos da Juventude, disputados em Barretos. Foram sete vitórias em oito jogos, só perdendo para Araraquara na decisão da medalha de ouro - 3 sets a 0.

Apesar de terem ficado com a prata, as atletas comandadas pelo técnico Ademir Zamboni confirmaram evolução na temporada. “Encaramos adversárias fortes, muitas delas filiadas à federação, como São José dos Campos e Praia Grande. Na segunda fase do torneio, ganhamos de Araraquara, nosso rival da final, que tem um trabalho de base bastante forte. Todo o nosso grupo está muito bem, apresentando um voleibol de alto nível técnico”, revelou Ademir.

O técnico destacou a boa fase da levantadora Camila, da ponteira Fernanda, das centrais Giovanna e Clarice e da líbero Rayssa Ramos, sem deixar de valorizar as atletas que entraram durante os confrontos. Ademir já está de olho no futuro e espera que a evolução da equipe continue. “Em Barretos, nossa convivência diária, com a concentração para as partidas, fortaleceu o grupo. Entramos em quadra em dias consecutivos, com jogo todo dia, e estou certo que continuaremos a melhorar tecnicamente. Estamos bem no Estadual, com cinco vitórias em cinco partidas, e no segundo semestre, vamos ter pela frente a Série Ouro da Taça Paraná, um campeonato muito importante, com mais de 60 times do Mercosul”, finalizou.