O Centro Cultural Américo Mendes está com vagas abertas para oficinas gratuitas de balé, jazz e muay thai, voltadas a crianças, adolescentes e adultos. As atividades são realizadas no espaço localizado na avenida Santo Ceolin, 1.555, no bairro dos Fernandes.
Confira abaixo as oficinas disponíveis:
Balé - 7 a 15 anos
Quinta-feira - das 14h30 às 15h30
Quinta-feira - das 15h30 às 16h30
Jazz Adulto
Quinta-feira - das 16h30 às 17h30
Muay Thai Infantojuvenil - 7 a 15 anos
Terça-feira - das 16h às 17h
Quinta-feira - das 8h às 9h
Muay Thai Adulto - a partir de 16 anos
Quinta-feira - das 16h às 17h
Inscrições e informações
As vagas são limitadas. Os interessados devem realizar inscrição por meio do WhatsApp (11) 4589-6843. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h.
O Centro Cultural Américo Mendes é um equipamento da Secretaria Municipal de Cultura. As oficinas realizadas têm o objetivo de promover o acesso à cultura, incentivar a prática de atividades físicas e contribuir para o desenvolvimento artístico e social dos participantes.
“Os centros culturais são espaços de convivência, aprendizado e transformação. Por meio dessas oficinas, oferecemos oportunidades para que crianças, jovens e adultos desenvolvam talentos, fortaleçam a autoestima e ampliem seu acesso à cultura e ao bem-estar. Nosso compromisso é levar atividades de qualidade para diferentes regiões da cidade, aproximando a população das ações culturais”, destaca a secretária de Cultura, Clarina Fasanaro.