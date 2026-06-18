As vagas são limitadas. Os interessados devem realizar inscrição por meio do WhatsApp (11) 4589-6843. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h.

O Centro Cultural Américo Mendes é um equipamento da Secretaria Municipal de Cultura. As oficinas realizadas têm o objetivo de promover o acesso à cultura, incentivar a prática de atividades físicas e contribuir para o desenvolvimento artístico e social dos participantes.

“Os centros culturais são espaços de convivência, aprendizado e transformação. Por meio dessas oficinas, oferecemos oportunidades para que crianças, jovens e adultos desenvolvam talentos, fortaleçam a autoestima e ampliem seu acesso à cultura e ao bem-estar. Nosso compromisso é levar atividades de qualidade para diferentes regiões da cidade, aproximando a população das ações culturais”, destaca a secretária de Cultura, Clarina Fasanaro.