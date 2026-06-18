18 de junho de 2026
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O SUSPEITO FOI PRESO

Garoto é vítima de crime sexual dentro do ônibus em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi detido e preso dentro do terminal
O homem foi detido e preso dentro do terminal

Um homem de 50 anos foi preso na noite desta quarta-feira (17), dentro do Terminal de Ônibus Eloy Chaves, em Jundiaí, suspeito de importunar sexualmente um adolescente de 15 anos. A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão.

Os PMs faziam patrulhamento pelas imediações do terminal, quando foram acionados por populares e funcionários do local. Eles pararam para verificar o que estava acontecendo e foram informados pelo fiscal, de que havia um homem detido, suspeito de crime sexual contra um garoto.

Em contato com a vítima, este contou que estava no coletivo, quando foi apalpado em suas nádegas e parte interna das coxas, pelo homem que estava detido pelos polpulares.

O suspeito, inclusive, já havia confessado aos populares e funcionários do local o cometimento de tal ato.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, para onde também foi o pai do adolescente, após ser acionado.

O homem foi preso em flagrante por importunação sexual, sendo conduzido posteriormente ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista.

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