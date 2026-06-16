O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em parceria com a Polícia Militar, declararam nesta terça-feira (16) a Operação Torneira, de combate à lavagem de dinheiro de um grupo de traficantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), atuante em Jundiaí e região, e que se reúne diariamente na região conhecida como Torneira, no Jardim São Camilo, para tratar de assuntos do crime organizado.

Foram identificadas movimentações financeiras que somadas chegam próximas a R$ 230 milhões.

As investigações iniciaram-se após a identificação de um núcleo de traficantes ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), atuantes na região de Jundiaí, que frequentemente se reúnem em uma região conhecida como Torneira. As diligências conseguiram identificar um esquema de lavagem de dinheiro, utilizado por esses traficantes, que envolve diversas empresas “fantasmas” ligadas a

um grupo de “laranjas” no Interior do Estado de São Paulo, com ramificações para regiões de todo o Estado.