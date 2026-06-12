O Espaço Jundiaí Empreendedora realiza na próxima quarta-feira (17), às 14h30, a roda de conversa ‘Inteligência Emocional nos Negócios’. O objetivo é fortalecer não apenas a gestão dos negócios, mas também o equilíbrio emocional dos empreendedores. O encontro será realizado no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no piso G3 do Maxi Shopping.
A iniciativa vai oferecer um ambiente de diálogo e aprendizado sobre como a inteligência emocional influencia diretamente a tomada de decisões, a liderança, os relacionamentos profissionais e a sustentabilidade dos negócios. Os participantes poderão refletir sobre estratégias para lidar com pressão, incertezas e conflitos do dia a dia empresarial.
Além disso, serão oportunizadas maneiras de compreender como o autoconhecimento e a gestão das emoções contribuem para uma atuação mais equilibrada e eficiente.
Inscrições
A ação também possui caráter solidário. Para participar, os inscritos deverão doar 1 litro de leite, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí.
As inscrições poderão ser feitas por meio do site: https://negocios.jundiai.sp.gov.br/.
Cuidado com o empreendedor
A iniciativa integra o programa ‘Desenvolve +’, no eixo ‘+Negócios’ coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que busca apoiar o empreendedor de forma integral. “É preciso cuidar das pessoas que estão por trás dos negócios. Quando fortalecemos a saúde mental e a inteligência emocional dos empreendedores, contribuímos para decisões mais conscientes, relações mais saudáveis e empresas mais preparadas para crescer de forma sustentável”, destaca a secretária adjunta de Empreendedorismo da Secretaria, Bruna Lazarini.
A roda de conversa será conduzida pela psicóloga e especialista em análise do comportamento humano e desenvolvimento emocional, Flávia Macedo. Além da atuação clínica, Flávia coordena projetos voltados ao desenvolvimento humano e conduz palestras e formações com uma abordagem prática e acessível. Em Jundiaí, também integra as ações do Funss, atuando no acolhimento e apoio a mães atípicas. “A inteligência emocional não elimina os desafios do empreendedorismo, mas nos prepara para enfrentá-los com mais clareza, autocontrole e consciência. Quando aprendemos a compreender nossas emoções e a lidar melhor com elas, tomamos decisões mais assertivas e construímos relações mais saudáveis, tanto na vida pessoal quanto nos negócios”, afirma.