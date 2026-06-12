O Espaço Jundiaí Empreendedora realiza na próxima quarta-feira (17), às 14h30, a roda de conversa ‘Inteligência Emocional nos Negócios’. O objetivo é fortalecer não apenas a gestão dos negócios, mas também o equilíbrio emocional dos empreendedores. O encontro será realizado no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no piso G3 do Maxi Shopping.

A iniciativa vai oferecer um ambiente de diálogo e aprendizado sobre como a inteligência emocional influencia diretamente a tomada de decisões, a liderança, os relacionamentos profissionais e a sustentabilidade dos negócios. Os participantes poderão refletir sobre estratégias para lidar com pressão, incertezas e conflitos do dia a dia empresarial.

Além disso, serão oportunizadas maneiras de compreender como o autoconhecimento e a gestão das emoções contribuem para uma atuação mais equilibrada e eficiente.

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