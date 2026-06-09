A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), ampliará o patrulhamento da Guarda Municipal no entorno da Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) durante a realização do projeto ‘Copa no Centro’, iniciativa realizada em parceria com a iniciativa privada.

A proposta é transformar o ambiente em um espaço de convivência ainda mais seguro para que famílias, amigos e torcedores possam assistir às partidas do Mundial com tranquilidade, conforto e entrada gratuita.

Reforço

Mais agentes, viaturas e equipes em patrulhamento a pé irão reforçar a segurança no entorno do espaço, que contará com um telão na quinta-feira (11) durante a transmissão do jogo de abertura da Copa, entre México e África do Sul, às 16h, além das duas partidas da Seleção Brasileira na fase de grupos: no sábado (13) contra o Marrocos, às 19h, e na quarta-feira (24) contra a Escócia, também às 19h.