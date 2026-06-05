Durante todo o mês de junho, Jundiaí realiza uma série de atividades voltadas à valorização, ao respeito e à proteção da pessoa idosa. As ações integram a campanha Junho Violeta, movimento de conscientização que busca alertar a população sobre a violência contra idosos e reforçar a importância do cuidado e da garantia de direitos.
Como parte da campanha, o Paço Municipal receberá iluminação especial na cor violeta ao longo do mês, simbolizando o compromisso com a conscientização e o respeito à população idosa.
A programação contará com palestras, encontros e rodas de conversa em diferentes regiões da cidade, abordando temas como violência física, psicológica e patrimonial, preconceito, golpes financeiros e mecanismos de proteção e denúncia.
A abertura das atividades será realizada no dia 10 de junho, às 14h, na Câmara Municipal de Jundiaí, durante reunião da Comissão do Envelhecimento. O encontro reunirá especialistas, representantes das forças de segurança e profissionais da área de gerontologia para discutir estratégias de prevenção e enfrentamento à violência contra a pessoa idosa.
Já no dia 15 de junho, data em que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) da Vila Arens receberá uma roda de conversa sobre fatores de risco, formas de proteção e canais de denúncia.
As atividades seguem ao longo do mês em diferentes regiões do município. No dia 16 de junho, a Cáritas Diocesana de Jundiaí promove palestra sobre violência física contra a pessoa idosa, às 9h. No mesmo dia, o CRAS Santa Gertrudes realiza orientações sobre violência patrimonial, golpes financeiros e fake news direcionadas ao público idoso. Em 22 de junho, o CECCO Parque Continental recebe debate sobre violência psicológica e preconceito. Já em 23 de junho, o CRAS São Camilo promove conversa sobre violência contra a mulher idosa.
As atividades são gratuitas e abertas ao público. A proposta é fortalecer a rede de proteção, ampliar o acesso à informação e incentivar familiares, vizinhos, amigos e a comunidade a reconhecer sinais de violência e agir diante de situações de vulnerabilidade.
População idosa e rede de atendimento
Jundiaí possui atualmente uma população estimada em 80.410 pessoas com 60 anos ou mais. Somente o CCI Argos atende, em média, 520 participantes em oficinas, atividades de convivência e ações informativas voltadas à promoção da qualidade de vida e ao fortalecimento dos vínculos sociais.
Além das atividades realizadas pelo CCI, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) oferecem oficinas voltadas ao envelhecimento ativo, convivência comunitária e bem-estar. Entre as atividades disponíveis estão ginástica corporal e dança circular no CRAS Oeste; artes no CRAS Nordeste e no CRAS Central; teatro no CRAS Sul; teatro e Liang Kung no CRAS Norte; além de dança circular e artes no CRAS Leste.
Segundo a Prefeitura, as oficinas contribuem para a socialização, o desenvolvimento de habilidades, o estímulo cognitivo e o fortalecimento dos vínculos comunitários, promovendo maior autonomia e participação social da população idosa.