Durante todo o mês de junho, Jundiaí realiza uma série de atividades voltadas à valorização, ao respeito e à proteção da pessoa idosa. As ações integram a campanha Junho Violeta, movimento de conscientização que busca alertar a população sobre a violência contra idosos e reforçar a importância do cuidado e da garantia de direitos.

Como parte da campanha, o Paço Municipal receberá iluminação especial na cor violeta ao longo do mês, simbolizando o compromisso com a conscientização e o respeito à população idosa.

A programação contará com palestras, encontros e rodas de conversa em diferentes regiões da cidade, abordando temas como violência física, psicológica e patrimonial, preconceito, golpes financeiros e mecanismos de proteção e denúncia.