Uma força-tarefa formada por voluntários, integrantes de comunidades religiosas e moradores confeccionou nesta quinta-feira (4) um dos maiores tapetes de Corpus Christi da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), com quase 1 quilômetro de extensão. A ação mobilizou dezenas de pessoas desde a madrugada para a preparação dos desenhos e símbolos religiosos que ornamentaram o percurso da procissão.

A estrutura começou nas proximidades da Avenida Brasil e seguiu até a Praça CEU, por onde passou a procissão após a celebração eucarística. Segundo os organizadores, o percurso é o maior tapete de Corpus Christi da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).

Produzido com materiais como serragem colorida, areia, pó de café e outros elementos decorativos, o tapete integra uma das principais tradições da celebração católica de Corpus Christi. Ao longo do trajeto, os fiéis acompanharam a passagem da procissão em um momento de fé, devoção e manifestação cultural.