04 de junho de 2026
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VÁRZEA PAULISTA

Força-tarefa confecciona maior tapete de Corpus Christi da RMJ

Por Alan Cavalieri |
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Várzea Paulista / Divulgação
Com quase 1 km de extensão, tapete de Corpus Christi mobilizou voluntários em Várzea Paulista nesta quinta-feira (4)
Com quase 1 km de extensão, tapete de Corpus Christi mobilizou voluntários em Várzea Paulista nesta quinta-feira (4)

Uma força-tarefa formada por voluntários, integrantes de comunidades religiosas e moradores confeccionou nesta quinta-feira (4) um dos maiores tapetes de Corpus Christi da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), com quase 1 quilômetro de extensão. A ação mobilizou dezenas de pessoas desde a madrugada para a preparação dos desenhos e símbolos religiosos que ornamentaram o percurso da procissão.

A estrutura começou nas proximidades da Avenida Brasil e seguiu até a Praça CEU, por onde passou a procissão após a celebração eucarística. Segundo os organizadores, o percurso é o maior tapete de Corpus Christi da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).

Produzido com materiais como serragem colorida, areia, pó de café e outros elementos decorativos, o tapete integra uma das principais tradições da celebração católica de Corpus Christi. Ao longo do trajeto, os fiéis acompanharam a passagem da procissão em um momento de fé, devoção e manifestação cultural.

Confecção de um dos maiores tapetes de Corpus Christi da RMJ mobilizou centenas de voluntários e integrou celebração que reuniu cerca de 10 mil fiéis em Várzea Paulista

Além do caráter religioso, a confecção do tapete também reuniu famílias, jovens e membros de pastorais, que trabalharam de forma voluntária na montagem da estrutura. A tradição é realizada anualmente e simboliza a preparação do caminho para a passagem do Santíssimo Sacramento.

As celebrações de Corpus Christi ocorreram em diferentes regiões de Várzea Paulista ao longo desta quinta-feira, com procissões, missas e atividades religiosas que mobilizaram milhares de fiéis.

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