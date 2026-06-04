04 de junho de 2026
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FÉ E TRADIÇÃO

Procissões de Corpus Christi tomam ruas de Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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CCO Jundiaí / Divulgação
Procissão de Corpus Christi levou fiéis às ruas da Vila Arens na manhã desta quinta-feira (4)
Procissão de Corpus Christi levou fiéis às ruas da Vila Arens na manhã desta quinta-feira (4)

O feriado de Corpus Christi (4) em Jundiaí foi marcado por ao menos oito procissões realizadas em diferentes bairros da cidade como demonstração de fé e tradição religiosa. As celebrações começaram pela manhã e seguem até a noite desta quinta-feira.

Pela manhã, fiéis participaram de procissões nos bairros Vila Arens, Jardim Hortolândia e Jardim Martins. À tarde, as celebrações mobilizaram moradores na região central e em bairros como Ponte São João, Eloy Chaves e Cidade Nova, além da Rua Barão de Jundiaí.

Equipes do Centro de Controle Operacional de Trânsito acompanham as atividades e orientam motoristas sobre eventuais alterações no tráfego durante a passagem dos cortejos religiosos.

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