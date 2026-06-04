A Prefeitura de Jundiaí publicou ontem (3) a licitação para a reforma e ampliação da UBS Guanabara na Imprensa Oficial do Município. A medida, decorrente de uma antiga reivindicação dos moradores da região do Guanabara, avança para se tornar realidade com o processo de licitação. A iniciativa faz parte do plano de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde e integra o maior programa de expansão da rede de UBSs da história de Jundiaí, segundo a prefeitura.

Durante a visita nesta quarta-feira, o prefeito destacou que os investimentos em infraestrutura da saúde fazem parte de uma estratégia para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. “A nossa gestão será a que mais vai entregar UBSs na história de Jundiaí, e não será diferente com o Jardim Guanabara. Estamos assumindo o compromisso de ampliar, modernizar e qualificar este equipamento tão importante para a população. Investir na Atenção Primária é investir na prevenção, no cuidado próximo das famílias e em mais qualidade de vida para todos os moradores”, afirmou Gustavo Martinelli.

Atenção Primária

A ampliação da UBS Guanabara ocorre em meio ao crescimento da cobertura da Atenção Primária à Saúde no município. Segundo dados citados pela Prefeitura, a cobertura passou de 46,3% em 2021 para 65,2% em 2025.