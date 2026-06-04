Com a queda das temperaturas registrada em Jundiaí nas últimas semanas, a solidariedade se torna ainda mais importante para garantir conforto e proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade. Desta forma o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí reforça o convite para que a população participe da Campanha de Inverno 2026 “Aquecendo Vidas”, que segue recebendo doações até o mês de agosto.
Atualmente, a campanha conta com mais de 50 pontos de arrecadação distribuídos por diferentes regiões, além dos pontos fixos localizados no Paço Municipal e na sede do Fundo Social. A relação completa dos locais de coleta pode ser consultada aqui.
Entre os itens mais necessários estão agasalhos, blusas de frio, mantas, cobertores, meias, toucas e demais peças de inverno. É importante reforçar que todas as doações estejam em bom estado de conservação, limpas e prontas para uso, garantindo dignidade às pessoas que serão beneficiadas.
“Neste momento, as peças masculinas estão entre as que mais precisamos receber. No entanto, toda doação é sempre muito bem-vinda e faz a diferença na vida de quem enfrenta o frio em situação de vulnerabilidade”, destaca a diretora do Fundo Social, Cássia Carpi.
A Campanha
Lançada com o objetivo de mobilizar a cidade em uma grande corrente de solidariedade, a Campanha de Inverno 2026 “Aquecendo Vidas” reúne moradores, empresas, instituições e parceiros para ampliar o alcance das doações e atender quem mais precisa durante o período mais frio do ano. As arrecadações são destinadas a entidades, associações e organizações que realizam atendimento social em Jundiaí, fortalecendo a rede de proteção do município.
Além das doações de roupas e cobertores, a campanha também contempla a aquisição de agasalhos novos destinados a crianças e adolescentes cadastrados nas instituições assistenciais. A iniciativa reforça que um gesto simples pode ajudar a aquecer vidas e tornar o inverno mais acolhedor para centenas de famílias.