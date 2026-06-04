Com a queda das temperaturas registrada em Jundiaí nas últimas semanas, a solidariedade se torna ainda mais importante para garantir conforto e proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade. Desta forma o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí reforça o convite para que a população participe da Campanha de Inverno 2026 “Aquecendo Vidas”, que segue recebendo doações até o mês de agosto.

Atualmente, a campanha conta com mais de 50 pontos de arrecadação distribuídos por diferentes regiões, além dos pontos fixos localizados no Paço Municipal e na sede do Fundo Social. A relação completa dos locais de coleta pode ser consultada aqui.

Entre os itens mais necessários estão agasalhos, blusas de frio, mantas, cobertores, meias, toucas e demais peças de inverno. É importante reforçar que todas as doações estejam em bom estado de conservação, limpas e prontas para uso, garantindo dignidade às pessoas que serão beneficiadas.