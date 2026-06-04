Com apenas 8 anos, o jundiaiense Mateus Sierra já começa a construir uma trajetória promissora no tênis. Morador do bairro Medeiros, o jovem atleta conquistou recentemente o título da Federação Paulista de Tênis em sua categoria, resultado que coroou anos de dedicação, treinos e apoio familiar.
Apesar da pouca idade, a relação de Mateus com o esporte começou muito cedo. Segundo a família, os primeiros sinais de interesse apareceram quando ele ainda era criança e acompanhava a irmã mais velha, Melissa, durante as aulas de tênis.
Enquanto Melissa treinava, Mateus observava tudo atentamente. Com pequenas raquetes de plástico, reproduzia os movimentos em casa e passava horas batendo bolinhas contra o paredão. O que parecia apenas uma brincadeira logo se transformou em paixão.
“Com 4 para 5 anos ele já tinha um foco muito grande em querer jogar tênis. Sempre demonstrou muita vontade de treinar, aprender e competir”, conta o pai, Leandro Sierra.
Além do entusiasmo dentro das quadras, a família percebeu uma facilidade natural para o aprendizado dos movimentos. No entanto, segundo os pais, o principal diferencial nunca foi o talento, mas sim a dedicação demonstrada diariamente pelo garoto.
Hoje, Mateus acompanha de perto o circuito profissional. Fã de tênis, ele assiste aos principais torneios, conhece o ranking mundial e tem como referências nomes como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e o brasileiro João Fonseca.
A rotina exige organização. O jovem atleta estuda pela manhã na escola EducarMais e treina três vezes por semana na academia LiveTênis, em Itupeva. Nos fins de semana, participa de torneios e competições, sempre acompanhado pela família.
“Nossa prioridade sempre foi manter um equilíbrio saudável entre escola, esporte e infância. Queremos que ele continue feliz e motivado”, explica Leandro.
Dentro das quadras, uma característica chama a atenção dos pais e treinadores: a determinação. Mesmo diante das dificuldades, Mateus demonstra maturidade para aprender com cada partida e buscar evolução constante.
A conquista do título paulista foi um momento especial para toda a família. Mais do que o troféu, o resultado representou o reconhecimento de um processo construído com muitas horas de treino, disciplina e aprendizado.
“Os resultados não acontecem do dia para a noite. Cada jogo é uma oportunidade de crescimento. Independentemente do resultado, estamos sempre ao lado dele”, destaca o pai.
Para Mateus, conciliar estudos e esporte não é um problema. Pelo contrário. O garoto afirma que gostaria de passar ainda mais tempo nas quadras. “Primeiro eu faço minhas atividades da escola e depois vou treinar. Se fosse por mim, eu jogava tênis todos os dias”, diz.
Quando entra em quadra para competir, ele admite sentir um pouco de nervosismo, mas garante que a concentração logo assume o controle. “Eu fico animado e um pouco nervoso também. Mas quando o jogo começa eu tento me concentrar na bola e dar o meu melhor.”
Questionado sobre os sonhos para o futuro, a resposta vem sem hesitação. “Quero continuar evoluindo, jogar torneios cada vez maiores e um dia disputar os grandes campeonatos de tênis.”
Enquanto os objetivos esportivos vão ganhando forma, a família mantém os pés no chão. Mais importante do que os títulos, segundo os pais, é a formação pessoal do garoto. “Nosso foco não é formar apenas um campeão de tênis, mas um bom ser humano. Se ele continuar amando o esporte e evoluindo como pessoa, os resultados serão consequência.”