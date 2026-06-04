Com apenas 8 anos, o jundiaiense Mateus Sierra já começa a construir uma trajetória promissora no tênis. Morador do bairro Medeiros, o jovem atleta conquistou recentemente o título da Federação Paulista de Tênis em sua categoria, resultado que coroou anos de dedicação, treinos e apoio familiar.

Apesar da pouca idade, a relação de Mateus com o esporte começou muito cedo. Segundo a família, os primeiros sinais de interesse apareceram quando ele ainda era criança e acompanhava a irmã mais velha, Melissa, durante as aulas de tênis.

Enquanto Melissa treinava, Mateus observava tudo atentamente. Com pequenas raquetes de plástico, reproduzia os movimentos em casa e passava horas batendo bolinhas contra o paredão. O que parecia apenas uma brincadeira logo se transformou em paixão.