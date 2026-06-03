O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) em Jundiaí, reuniu nesta semana 31 lideranças públicas de 11 dos 18 municípios da região para capacitações do programa ‘Cidade Empreendedora’. O workshop de ‘Políticas Públicas’ foi realizado em dois dias e abordou temas de ‘Gestão, Políticas Públicas e Inovação’, ‘Compras Públicas’, ‘Lideranças Locais e Governança’ e ‘Simplificação e Legislação’.

O consultor de negócios do Sebrae-SP, Adelmo Solera, destaca que a ação foi pensada para que os gestores públicos pudessem trocar experiências e, assim, conseguirem levar ferramentas práticas para seus respectivos municípios. “Quando reunimos lideranças de diferentes cidades em um mesmo espaço, promovemos não apenas a capacitação técnica, mas também uma rica troca de experiências, desafios e boas práticas que podem ser adaptadas e replicadas em diferentes realidades. Ao longo do workshop, os participantes tiveram contato com temas que impactam diretamente o ambiente empreendedor e nossa expectativa é que esse conhecimento se transforme em ações concretas nos municípios, contribuindo para o fortalecimento da economia local, a geração de oportunidades e a melhoria dos serviços oferecidos aos empreendedores”, diz.

Experiências vitoriosas

Os participantes tiveram acesso a dois cases de sucesso do escritório regional em Jundiaí no que diz respeito a contratos de parcerias entre as Prefeituras e o Sebrae-SP para fomentar aumento de faturamento dos empreendimentos dos municípios: Jundiaí com um projeto desenvolvido em múltiplas frentes de atuação e Bragança Paulista com o projeto ‘ESG Bragança’.

Práticas reais