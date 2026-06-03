Diferentes espaços do Mundo das Crianças estão passando por melhorias estruturais focadas na segurança, inclusão e a preservação ambiental. As intervenções fazem parte de um cronograma de obras e manutenções do Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí para qualificar a experiência dos visitantes e garantir a conservação de um dos principais espaços de lazer do município.

Entre os destaques estão as revitalizações de dois símbolos do parque: o foguete e a casa da árvore. O foguete está em fase final de obras e recebe, em seu entorno, um novo piso produzido a partir da reciclagem de mais de três mil pneus triturados, permeável, uma solução sustentável que alia segurança, durabilidade e responsabilidade ambiental.

A quadra de futebol, a parede de escalada, as fontes interativas, os muros de sustentação e o mirante já passaram por melhorias e estão novamente disponíveis para o público, como. As ações seguem em andamento.