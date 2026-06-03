Jundiaí recebeu na última semana representantes do programa ‘Alimenta Cidades’, iniciativa do Governo Federal que busca ampliar o acesso da população a alimentos saudáveis e fortalecer políticas públicas de segurança alimentar e nutricional.

Durante dois dias foi realizada troca de experiências, visitas técnicas e diálogo entre representantes do Instituto Comida do Amanhã, secretários e diretores municipais, conselhos, técnicos e profissionais de diversas áreas que atuam diretamente nas políticas de segurança alimentar.

A visita teve como objetivo conhecer de perto iniciativas que já fazem a diferença em Jundiaí, como a Horta Vale Verde, as Hortas Urbanas, o Banco de Alimentos e a Feira do Bem. O município está entre as 60 cidades brasileiras selecionadas para o primeiro ciclo de implementação da estratégia, que tem como foco principal atender populações em situação de vulnerabilidade social.