Jundiaí recebeu na última semana representantes do programa ‘Alimenta Cidades’, iniciativa do Governo Federal que busca ampliar o acesso da população a alimentos saudáveis e fortalecer políticas públicas de segurança alimentar e nutricional.
Durante dois dias foi realizada troca de experiências, visitas técnicas e diálogo entre representantes do Instituto Comida do Amanhã, secretários e diretores municipais, conselhos, técnicos e profissionais de diversas áreas que atuam diretamente nas políticas de segurança alimentar.
A visita teve como objetivo conhecer de perto iniciativas que já fazem a diferença em Jundiaí, como a Horta Vale Verde, as Hortas Urbanas, o Banco de Alimentos e a Feira do Bem. O município está entre as 60 cidades brasileiras selecionadas para o primeiro ciclo de implementação da estratégia, que tem como foco principal atender populações em situação de vulnerabilidade social.
A diretora do Departamento de Políticas Complementares da SMADS, Edilaine Cardoso Santos, responsável pela coordenação das atividades durante os dois dias, destacou o caráter integrado do trabalho desenvolvido na cidade. “A segurança alimentar é um tema que envolve diferentes áreas e exige atuação conjunta. Esse encontro permitiu compartilhar experiências, fortalecer parcerias e reconhecer iniciativas que já impactam positivamente a vida das pessoas. Foi um momento importante para consolidar o trabalho realizado em Jundiaí e projetar novos avanços para os próximos anos”, ressaltou.
Visitas técnicas
Os participantes percorreram equipamentos e projetos que integram a rede local de segurança alimentar, como a ‘Horta Vale Verde’, espaço que alia produção de alimentos, educação ambiental e fortalecimento comunitário. O grupo conheceu práticas agroecológicas, ações de compostagem e o trabalho desenvolvido no local, que contribui para o abastecimento da alimentação escolar com produtos orgânicos.
Também foram visitadas hortas urbanas’ implantadas em diferentes bairros da cidade. O programa transforma áreas antes ociosas em espaços produtivos, promovendo alimentação saudável, geração de renda, melhoria da paisagem urbana e maior contato da população com a natureza.
“Jundiaí possui experiências muito consistentes e inspiradoras quando falamos de segurança alimentar. O que vimos nesses dois dias demonstra como o trabalho articulado entre diferentes áreas da gestão pública e a participação da sociedade civil podem gerar resultados concretos para a população. Nosso objetivo é justamente fortalecer essas iniciativas e apoiar os municípios na construção de sistemas alimentares mais justos, saudáveis e sustentáveis”, destacou Lusa Basso Driessen, representante do Instituto Comida do Amanhã.
Para a presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea), Catarina Vezetiv Manfrinato, o encontro reforçou a importância da participação social na construção das políticas públicas. “Quando reunimos poder público, sociedade civil e instituições parceiras para discutir segurança alimentar, ampliamos nossa capacidade de encontrar soluções e construir ações que realmente atendam às necessidades da população. A visita foi uma oportunidade valiosa para mostrar o que Jundiaí já realiza e também para refletirmos sobre novos caminhos e desafios”.