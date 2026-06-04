

Mutirões de limpeza, oficinas educativas e iniciativas individuais têm mobilizado moradores e voluntários em Jundiaí em busca por um município mais limpo e sustentável. As ações, que acontecem em vários bairros, rios e áreas ambientais, unem conscientização, preservação e incentivo ao descarte correto de resíduos.

Um dos grupos que desenvolvem esse trabalho é o Movimento Lixo Zero Jundiaí, ligado ao Instituto Lixo Zero Brasil, organização sem fins lucrativos. O coletivo promove mutirões de limpeza, oficinas e atividades de educação ambiental voltadas para adultos e crianças.



O Movimento Lixo Zero promove mutirões de limpeza e atividades de educação