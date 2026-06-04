Mutirões de limpeza, oficinas educativas e iniciativas individuais têm mobilizado moradores e voluntários em Jundiaí em busca por um município mais limpo e sustentável. As ações, que acontecem em vários bairros, rios e áreas ambientais, unem conscientização, preservação e incentivo ao descarte correto de resíduos.
Um dos grupos que desenvolvem esse trabalho é o Movimento Lixo Zero Jundiaí, ligado ao Instituto Lixo Zero Brasil, organização sem fins lucrativos. O coletivo promove mutirões de limpeza, oficinas e atividades de educação ambiental voltadas para adultos e crianças.
O Movimento Lixo Zero promove mutirões de limpeza e atividades de educação
Recentemente, o grupo realizou um mutirão de limpeza no Rio Guapeva, na região do Complexo Argos. A ação reuniu voluntários em um percurso de aproximadamente um quilômetro com o objetivo de recolher resíduos descartados irregularmente e conscientizar a população sobre os impactos ambientais do lixo.
O movimento também promoveu uma mobilização na Serra do Japi, importante área de preservação ambiental da região, além de oficinas de compostagem, incentivando práticas sustentáveis e a redução da geração de resíduos.
Além das ações coletivas, moradores também realizam iniciativas próprias em seus bairros. No Champirra, o morador Diego da Silva, passou a organizar as lixeiras comunitárias e auxiliar na limpeza da região após perceber problemas relacionados ao descarte irregular de resíduos. “Quando mudei para cá, as lixeiras estavam abandonadas e o lixo ficava espalhado pelas ruas. Percebi que o bairro precisava de mais cuidado”, contou.
Segundo ele, a situação melhorou nos últimos anos com maior conscientização dos moradores sobre os dias corretos da coleta e o descarte adequado dos materiais. “Se todos nós pensarmos que existe alguém vindo depois da gente, que depende de um futuro melhor, de um ar melhor e de um ambiente menos poluído, já fazemos diferença. É preciso cuidar e ensinar as próximas gerações. O que deixamos não é riqueza nem herança, mas organização, limpeza, amor ao próximo e ética”, afirmou.
Diego da Silva organiza os pontos de descarte no bairro para auxiliar na limpeza da região
Coleta que ajuda
Em Jundiaí, a coleta seletiva atende 100% do município por meio do Programa Armazém da Natureza, responsável pelo recolhimento e encaminhamento adequado dos materiais recicláveis. Segundo a Prefeitura, a coleta seletiva registrou crescimento de 7,5% em 2025 em comparação com o ano anterior. O volume recolhido chegou a 8.995 toneladas, um aumento superior a 600 toneladas em relação a 2024.
De acordo com a administração municipal, materiais como papel, papelão, plástico, vidro e metal devem ser separados do lixo orgânico e disponibilizados corretamente para a coleta seletiva.
O debate sobre descarte irregular também ganhou destaque nacional neste ano. Em abril, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 580/2022, que prevê multa para quem descartar lixo em vias públicas ou locais inadequados. O texto ainda será analisado pelo Senado.
Segundo a proposta, a multa para pessoas físicas pode variar de um a dez salários mínimos. Para empresas, os valores previstos vão de cinco a 100 salários mínimos, dependendo da quantidade de resíduos descartada e do porte econômico do infrator.
O problema do descarte inadequado de resíduos ainda preocupa especialistas. Segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), o Brasil produz mais de 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Desse total, apenas cerca de 8,7% do lixo seco é reciclado.
Entre ações individuais, mutirões e atividades de educação ambiental, os projetos mostram como pequenas atitudes podem contribuir para a preservação dos espaços públicos e para a construção de uma cidade mais consciente e sustentável.