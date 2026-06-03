O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) emitiu nota referente ao avanço do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para a instituição, a indústria tem o maior potencial para multiplicar o crescimento do PIB. Confira, na íntegra, a nota emitida pela Ciesp:

"O avanço de 1,1% do PIB no primeiro trimestre de 2026 em relação ao quarto do ano passado, divulgado pelo IBGE, é um resultado interessante, se considerado o cenário geopolítico global e a persistência dos obstáculos internos sintetizados no Custo Brasil”, avaliou Rafael Cervone, presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e primeiro vice da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). “Cabe alertar, porém, que a indústria de transformação avançou apenas 0,1%, e este índice têm um componente crítico a ser melhor compreendido pelo poder público e a sociedade”, salientou.

“Refiro-me ao fato de o setor ser o que apresenta o maior índice de multiplicação: cada real que gera R$ 2,44 para a economia brasileira. Por isso, quanto mais crescer, maior será a expansão do PIB nacional”, ponderou. Acrescentando: “São positivas as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) de que o Brasil voltará a ocupar este ano a posição de 10ª maior economia do mundo, ultrapassando o Canadá. Porém, políticas industriais consistentes e duradouras, como por exemplo a NIB, poderiam nos levar a superar outros países também”. Todavia, alerta Cervone, “O fator positivo não deve ser neutralizado por ações que prejudicam a produção, derrubando índices de produtividade, como a NR1, a redução de jornada/escala, os juros altos; sem falar de atos governamentais estrangeiros, gerando sobretarifas absurdas”.