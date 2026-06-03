O comércio de rua de Jundiaí funciona em horário especial neste sábado (6), até as 18h, sendo uma oportunidade a mais para que os comerciantes possam aumentar as vendas para o Dia dos Namorados.

Para promover entretenimento aos consumidores e profissionais que atuam na região central, o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e apoio cultural do Sesc Jundiaí, promoverá uma ação especial. O grupo Cia.Tramp irá circular pela região central com artistas circenses na intervenção artística ‘Olha o palhaço no meio da rua’, das 11h às 13h.

Projeções

De acordo com o Sincomercio, as vendas nas lojas de vestuário, tecidos e calçados devem se destacar entre os setores mais procurados pelos casais, seguidas de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, farmácias e perfumarias, que comercializam alguns dos itens mais procurados para a ocasião, a exemplo dos perfumes, cosméticos e produtos de beleza em geral. As lojas de móveis e decoração também devem atrair interesse pelos consumidores.