O comércio de rua de Jundiaí funciona em horário especial neste sábado (6), até as 18h, sendo uma oportunidade a mais para que os comerciantes possam aumentar as vendas para o Dia dos Namorados.
Para promover entretenimento aos consumidores e profissionais que atuam na região central, o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e apoio cultural do Sesc Jundiaí, promoverá uma ação especial. O grupo Cia.Tramp irá circular pela região central com artistas circenses na intervenção artística ‘Olha o palhaço no meio da rua’, das 11h às 13h.
Projeções
De acordo com o Sincomercio, as vendas nas lojas de vestuário, tecidos e calçados devem se destacar entre os setores mais procurados pelos casais, seguidas de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, farmácias e perfumarias, que comercializam alguns dos itens mais procurados para a ocasião, a exemplo dos perfumes, cosméticos e produtos de beleza em geral. As lojas de móveis e decoração também devem atrair interesse pelos consumidores.
Para Edison Maltoni, presidente do Sincomercio Jundiaí e Região, os setores de gastronomia e turismo também podem se beneficiar com a data, assim como os supermercados já que há casais que optam por celebrar a data em casa, de forma mais íntima e pessoal. “O Dia dos Namorados é uma data muito representativa para o comércio porque pode refletir em mais que um segmento, ou seja, vestuário, gastronomia, viagem. O mercado de trabalho e o aumento da renda ainda devem garantir resultados positivos para o varejo na região neste Dia dos Namorados. É o momento de os empresários apostarem na decoração das vitrines, investirem em promoções, kits presentes, facilidades de pagamento”, afirma Maltoni.
Serviço
Ação de Dia dos Namorados no Centro de Jundiaí - Apresentação artística do grupo Cia. Tramp
Data: 6/6
Horário: Das 11h às 13h
Local: Centro de Jundiaí
Realização: Sincomercio e CDL Jundiaí, com apoio cultural do Sesc Jundiaí