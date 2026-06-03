A cidade de Itatiba recebeu, na noite desta segunda-feira (2), mais uma edição do projeto Direita em Movimento, encontro que reuniu cerca de 211 pessoas para debater os desafios da Região Metropolitana de Jundiaí e a importância de fortalecer a representatividade política regional.
Realizado em um espaço anexo à Santa Casa de Misericórdia, o evento contou com a presença do prefeito de Itatiba, Dr. Thomás Capeletto de Oliveira, dos vereadores Juninho Parodi e Fernando Soares, além de lideranças comunitárias, empresários e moradores de diversos bairros da cidade.
O encontro teve como principais convidados o ex-prefeito de Jundiaí e pré-candidato a deputado federal, Luiz Fernando Machado, e o vice-prefeito de Várzea Paulista e pré-candidato a deputado estadual, João Paulo. Ambos defenderam a necessidade de ampliar a força política da região por meio da escolha de representantes que conheçam de perto a realidade dos municípios.
Durante sua fala, João Paulo destacou que a principal missão da vida pública deve ser o cuidado com as pessoas e ressaltou a importância da saúde para os municípios da região.
“Nosso propósito é cuidar das pessoas. Falta representação que cuide da nossa gente. Nós entendemos que a Saúde é uma prioridade para a nossa região. Inclusive, estarmos aqui ao lado da Santa Casa é algo significativo. É um compromisso nosso a questão da Saúde na nossa região”, afirmou.
João Paulo também lembrou os investimentos que poderão fortalecer a rede regional de atendimento e destacou a futura inauguração do Hospital e Maternidade de Várzea Paulista.
“Quando o prefeito Professor Rodolfo inaugurar o Hospital e Maternidade em Várzea Paulista, nós também desafogaremos a saúde regional. Um deputado federal pode destinar até R$ 40 milhões para a região e um deputado estadual até R$ 20 milhões. Vamos olhar pela nossa região. Podemos avançar muito mais. Nós seremos deputados de Itatiba também. Muito obrigado, Itatiba”, declarou.
Em seu discurso, Luiz Fernando Machado fez uma reflexão sobre liderança e trabalho coletivo, defendendo a construção de uma força regional capaz de representar os interesses das cidades junto aos governos estadual e federal.
“As pessoas estarão com você quando o elevador estiver subindo, mas quando descer apenas as pessoas que te amam estarão lá. Fazendo uma analogia com o esporte: se a política fosse um esporte ela não seria como o tênis, onde o talento individual pode fazer a diferença. Ela seria como o futebol, um esporte coletivo. Quem ganha não é a força do individual, é a força de um time”, afirmou.
Segundo Luiz Fernando, a região precisa construir um projeto conjunto para ampliar sua capacidade de conquistar investimentos e defender seus interesses.
“Nós viemos aqui para dizer que somos a força de um time coletivo. Precisamos da construção de um time regional que faça por todos nós. Precisamos ter representantes daqui. Itatiba pode contar conosco.”
O prefeito Dr. Thomás Capeletto também reforçou a importância da união regional e declarou apoio à ideia de ampliar a representatividade política da Região Metropolitana de Jundiaí.
“O Luiz Fernando é uma referência regional. Foi o primeiro a me estender a mão quando iniciei na política. É um homem de caráter ilibado e tem toda a minha confiança. O João Paulo é um cara fantástico, que foi eleito juntamente com o Professor Rodolfo com uma aprovação de mais de 90%”, afirmou.
O chefe do Executivo itatibense destacou ainda a necessidade de representantes capazes de abrir portas para os municípios.
“Sem deputados nós não temos portas para bater quando precisamos de recursos. Nossa região tem mais de um milhão de habitantes e não possui representantes. As cidades estão interligadas e precisam de gente daqui. Com esses dois, tenho certeza de que teremos isso.”
O vereador Juninho Parodi destacou a importância da mobilização popular para transformar a realidade regional.
“Agora é o momento em que temos que agir. Isso que estamos fazendo hoje é a forma certa de fazer as coisas acontecerem.”
Já o vereador Fernando Soares reforçou a necessidade de eleger representantes próximos da população.
“Temos, sim, a necessidade de ter representantes da região, próximos de nós, para podermos cobrar, conversar e acompanhar o trabalho.”
Ao final do encontro, os participantes defenderam a continuidade do diálogo regional e a construção de uma representação política mais conectada com as necessidades dos municípios da Região Metropolitana de Jundiaí, formada por cidades que compartilham desafios semelhantes e dependem cada vez mais de articulação conjunta para conquistar investimentos e melhorias para a população.