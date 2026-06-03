A cidade de Itatiba recebeu, na noite desta segunda-feira (2), mais uma edição do projeto Direita em Movimento, encontro que reuniu cerca de 211 pessoas para debater os desafios da Região Metropolitana de Jundiaí e a importância de fortalecer a representatividade política regional.

Realizado em um espaço anexo à Santa Casa de Misericórdia, o evento contou com a presença do prefeito de Itatiba, Dr. Thomás Capeletto de Oliveira, dos vereadores Juninho Parodi e Fernando Soares, além de lideranças comunitárias, empresários e moradores de diversos bairros da cidade.

O encontro teve como principais convidados o ex-prefeito de Jundiaí e pré-candidato a deputado federal, Luiz Fernando Machado, e o vice-prefeito de Várzea Paulista e pré-candidato a deputado estadual, João Paulo. Ambos defenderam a necessidade de ampliar a força política da região por meio da escolha de representantes que conheçam de perto a realidade dos municípios.