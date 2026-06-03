A Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas, localizada no Espaço Expressa, recebe neste mês o Festival Charles Chaplin, iniciativa que oferece exibições gratuitas de clássicos do cinema para a população. A programação convida o público a revisitar a obra de um dos maiores nomes da história do cinema, cuja produção continua encantando diferentes gerações por meio de personagens marcantes, cenas memoráveis e mensagens que permanecem atuais.
A ação é realizada em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), por meio do programa Pontos MIS, que tem como objetivo ampliar o acesso da população à cultura e contribuir para a formação de público para o cinema. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Jundiaí com a democratização do acesso aos bens culturais, disponibilizando gratuitamente obras de relevância artística e histórica.
Programação
- 3 de junho (quarta-feira), às 20h
Filme: Em Busca do Ouro
Classificação indicativa: Livre
Sinopse: Durante a corrida do ouro no Alasca, o icônico vagabundo enfrenta neve, fome e situações inesperadas em busca de fortuna. Em meio a confusões hilárias, vive uma jornada marcada por humor, ternura e esperança, enquanto tenta conquistar o coração de uma jovem dançarina.
- 11 de junho (quinta-feira), às 20h
Filme: O Garoto
Classificação indicativa: Livre
Sinopse: Um vagabundo encontra um bebê abandonado e, aos poucos, desenvolve uma relação de carinho e afeto com a criança. Entre momentos emocionantes e cenas divertidas, o filme retrata uma improvável história de amor, cuidado e família.
- 25 de junho (quinta-feira), às 20h
Filme: Tempos Modernos
Classificação indicativa: Livre
Sinopse: Em plena era da industrialização, o famoso personagem de Chaplin tenta sobreviver em um mundo cada vez mais mecanizado e impessoal. Misturando humor, crítica social e sensibilidade, o filme retrata a busca por dignidade em tempos de transformação.
A programação completa da Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas e dos demais equipamentos culturais da cidade pode ser consultada no site da Cultura, neste link.
Serviço
Festival Charles Chaplin
Datas: 3, 11 e 25 de junho de 2026
Horário: 20h
Local: Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas – Espaço Expressa (avenida União dos Ferroviários, 1760 – Centro)
Entrada gratuita