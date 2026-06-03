A Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas, localizada no Espaço Expressa, recebe neste mês o Festival Charles Chaplin, iniciativa que oferece exibições gratuitas de clássicos do cinema para a população. A programação convida o público a revisitar a obra de um dos maiores nomes da história do cinema, cuja produção continua encantando diferentes gerações por meio de personagens marcantes, cenas memoráveis e mensagens que permanecem atuais.

A ação é realizada em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), por meio do programa Pontos MIS, que tem como objetivo ampliar o acesso da população à cultura e contribuir para a formação de público para o cinema. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Jundiaí com a democratização do acesso aos bens culturais, disponibilizando gratuitamente obras de relevância artística e histórica.

Programação

3 de junho (quarta-feira), às 20h

Filme: Em Busca do Ouro

Classificação indicativa: Livre

Sinopse: Durante a corrida do ouro no Alasca, o icônico vagabundo enfrenta neve, fome e situações inesperadas em busca de fortuna. Em meio a confusões hilárias, vive uma jornada marcada por humor, ternura e esperança, enquanto tenta conquistar o coração de uma jovem dançarina.

Classificação indicativa: Livre Sinopse: Durante a corrida do ouro no Alasca, o icônico vagabundo enfrenta neve, fome e situações inesperadas em busca de fortuna. Em meio a confusões hilárias, vive uma jornada marcada por humor, ternura e esperança, enquanto tenta conquistar o coração de uma jovem dançarina. 11 de junho (quinta-feira), às 20h

Filme: O Garoto

Classificação indicativa: Livre

Sinopse: Um vagabundo encontra um bebê abandonado e, aos poucos, desenvolve uma relação de carinho e afeto com a criança. Entre momentos emocionantes e cenas divertidas, o filme retrata uma improvável história de amor, cuidado e família.

Classificação indicativa: Livre Sinopse: Um vagabundo encontra um bebê abandonado e, aos poucos, desenvolve uma relação de carinho e afeto com a criança. Entre momentos emocionantes e cenas divertidas, o filme retrata uma improvável história de amor, cuidado e família. 25 de junho (quinta-feira), às 20h

Filme: Tempos Modernos

Classificação indicativa: Livre

Sinopse: Em plena era da industrialização, o famoso personagem de Chaplin tenta sobreviver em um mundo cada vez mais mecanizado e impessoal. Misturando humor, crítica social e sensibilidade, o filme retrata a busca por dignidade em tempos de transformação.

A programação completa da Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas e dos demais equipamentos culturais da cidade pode ser consultada no site da Cultura, neste link.