Em mais uma agenda estratégica de aproximação com as demandas da população, os pré-candidatos a deputado Luiz Fernando Machado (federal) e João Paulo de Souza (estadual), a Dupla da Região, estiveram em Itatiba, nesta semana, para conhecer o trabalho desenvolvido pelas instituições Passo a Passo e Outro Olhar. As visitas, organizadas pelo vereador Juninho Parodi, reforçam a convicção dos pré-candidatos sobre políticas públicas eficientes que nascem da escuta de quem está na ponta. Ao lado de entidades que promovem inclusão, acolhimento e desenvolvimento de pessoas com deficiência e famílias atípicas, Luiz Fernando e João Paulo reafirmaram o compromisso de fortalecer o terceiro setor e ampliar a representação regional, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa Paulista, aproximando recursos, oportunidades e soluções de quem mais precisa.

Itatiba aprova mais afastamento de vereadores

Vereadores de Itatiba aprovaram nesta segunda-feira (1º) licenças dos parlamentares Galo Herculano (PSDB), por motivos de saúde, e Vinícius Costa (PT), por motivos particulares, com a convocação dos suplentes Evandro Torso (PSDB) e Olga Grillo (PT). Durante o expediente, também foram aprovados requerimentos direcionados à Prefeitura e à Sabesp, além do encaminhamento de indicações à administração municipal voltadas a áreas como saneamento básico, transporte coletivo, mobilidade urbana, iluminação pública e conservação de vias. A 63ª Sessão Ordinária contou com apenas um item programado na Ordem do Dia. O projeto, que denomina como João Falsarella uma via do loteamento Jardim Ana Maria, foi aprovado em primeira discussão e segue a tramitação legislativa prevista pela Câmara. Esta é a segunda semana consecutiva em que a Câmara aprova projetos de resolução concedendo licença a vereadores.

Recursos para esporte

Na última semana, a Prefeitura de Jundiaí reuniu entidades esportivas, associações e representantes de projetos para orientar sobre a captação de recursos por meio das leis de incentivo ao esporte. A atividade contou com especialistas em elaboração de projetos, organização e planejamento estratégico, que apresentaram caminhos para ampliar o acesso a recursos públicos e privados destinados ao setor. Segundo a administração municipal, a iniciativa prevê capacitação técnica e acompanhamento para o cadastramento de propostas em programas de incentivo estaduais e federais.

Cobranças e projetos em Itupeva