Em mais uma agenda estratégica de aproximação com as demandas da população, os pré-candidatos a deputado Luiz Fernando Machado (federal) e João Paulo de Souza (estadual), a Dupla da Região, estiveram em Itatiba, nesta semana, para conhecer o trabalho desenvolvido pelas instituições Passo a Passo e Outro Olhar. As visitas, organizadas pelo vereador Juninho Parodi, reforçam a convicção dos pré-candidatos sobre políticas públicas eficientes que nascem da escuta de quem está na ponta. Ao lado de entidades que promovem inclusão, acolhimento e desenvolvimento de pessoas com deficiência e famílias atípicas, Luiz Fernando e João Paulo reafirmaram o compromisso de fortalecer o terceiro setor e ampliar a representação regional, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa Paulista, aproximando recursos, oportunidades e soluções de quem mais precisa.
Itatiba aprova mais afastamento de vereadores
Vereadores de Itatiba aprovaram nesta segunda-feira (1º) licenças dos parlamentares Galo Herculano (PSDB), por motivos de saúde, e Vinícius Costa (PT), por motivos particulares, com a convocação dos suplentes Evandro Torso (PSDB) e Olga Grillo (PT). Durante o expediente, também foram aprovados requerimentos direcionados à Prefeitura e à Sabesp, além do encaminhamento de indicações à administração municipal voltadas a áreas como saneamento básico, transporte coletivo, mobilidade urbana, iluminação pública e conservação de vias. A 63ª Sessão Ordinária contou com apenas um item programado na Ordem do Dia. O projeto, que denomina como João Falsarella uma via do loteamento Jardim Ana Maria, foi aprovado em primeira discussão e segue a tramitação legislativa prevista pela Câmara. Esta é a segunda semana consecutiva em que a Câmara aprova projetos de resolução concedendo licença a vereadores.
Recursos para esporte
Na última semana, a Prefeitura de Jundiaí reuniu entidades esportivas, associações e representantes de projetos para orientar sobre a captação de recursos por meio das leis de incentivo ao esporte. A atividade contou com especialistas em elaboração de projetos, organização e planejamento estratégico, que apresentaram caminhos para ampliar o acesso a recursos públicos e privados destinados ao setor. Segundo a administração municipal, a iniciativa prevê capacitação técnica e acompanhamento para o cadastramento de propostas em programas de incentivo estaduais e federais.
Cobranças e projetos em Itupeva
A Câmara de Itupeva aprovou, na última sessão ordinária, uma série de requerimentos cobrando informações da Prefeitura sobre áreas como saúde, educação, transporte público, assistência social, infraestrutura urbana e condições de trabalho dos servidores municipais. Entre os temas questionados pelos vereadores estão o atraso na entrega de uniformes escolares, convênios para atendimento às mulheres, contratos públicos e programas estaduais voltados à saúde e assistência social.
Tarifa dos EUA
O governo dos Estados Unidos (EUA) propôs a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros após investigação comercial que avaliou áreas como comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, incluindo o Pix, além de tarifas preferenciais, proteção à propriedade intelectual, combate à corrupção, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. A alegação é de que algumas práticas adotadas pelo Brasil seriam desleais ao comércio norte-americano. Alguns produtos, como carne bovina, café, terras raras, determinados metais e peças de aeronaves, ficaram de fora da proposta. A medida ainda não foi implementada. O governo norte-americano abriu consulta pública sobre o tema até 1º de julho e realizará uma audiência pública em 6 de julho. Caso seja confirmada, a nova tarifa poderá entrar em vigor a partir de 15 de julho.
Universidade Federal Indígena
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria a Universidade Federal Indígena (Unind), vinculada ao Ministério da Educação. A instituição terá sede em Brasília e poderá instalar campi em diferentes regiões do país para atender às demandas específicas dos povos indígenas. A norma entrou em vigor nesta semana (1º), e a nova universidade terá foco no ensino superior, na pesquisa e na extensão voltados à realidade dos povos originários, com valorização dos saberes tradicionais, preservação das culturas indígenas e promoção da sustentabilidade socioambiental.