Sete atletas do Time Jundiaí/K’s garantiram classificação para o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo após a disputa da etapa final do Campeonato Paulista, realizada no último fim de semana, na capital paulista. O evento reuniu mais de 500 competidores e definiu os representantes do Estado de São Paulo na principal competição nacional da modalidade.

Comandada pelo grão-mestre Lucas Rebello, a equipe jundiaiense disputou 16 vagas com 14 atletas e assegurou sete classificações nas modalidades kiorugui (luta) e poomsae (formas). Conquistaram vaga para o Brasileiro Daniela Momesso, Bianca Rocha, Caique Claudino, Alanis Alves e Arthur Oliveira, no kiorugui, além de Mariana Fabichack e Juliano Moreira, no poomsae.

A classificação foi obtida durante o Grand Slam Paulista, competição que reuniu os melhores atletas do estado após cinco etapas eliminatórias promovidas pela Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo (FETESP). Os classificados representarão São Paulo no Super Campeonato Brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo.