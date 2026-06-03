Quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, e muita gente vai aproveitar os dias prolongados de folga para curtir o que Jundiaí oferece em sua programação cultural. Então, confira abaixo a programação para os espaços públicos, teatros e outras opções para curtir sozinho, em família ou entre amigos:

Quinta-feira – 4/6

Dia do Vinho - Trio Soul Balanço, MPB e releituras da música brasileira

Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 1.760, anexo ao Complexo Fepasa

Horário: 16h

Evento gratuito!

Dia do Vinho – Yuri Apsy, Blues

Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 1.760, anexo ao Complexo Fepasa

Horário: 20h

Evento gratuito!

Sexta-feira – 5/6