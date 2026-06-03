Quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, e muita gente vai aproveitar os dias prolongados de folga para curtir o que Jundiaí oferece em sua programação cultural. Então, confira abaixo a programação para os espaços públicos, teatros e outras opções para curtir sozinho, em família ou entre amigos:
Quinta-feira – 4/6
Dia do Vinho - Trio Soul Balanço, MPB e releituras da música brasileira
Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 1.760, anexo ao Complexo Fepasa
Horário: 16h
Evento gratuito!
Dia do Vinho – Yuri Apsy, Blues
Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 1.760, anexo ao Complexo Fepasa
Horário: 20h
Evento gratuito!
Sexta-feira – 5/6
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro
Exposição ‘Canção para lagartas e borboletas’, Juliana Sabio
Local: Jardins do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 22 de julho
Dia do Vinho – João Carlos de Luca, Voz e violão
Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 1.760, anexo ao Complexo Fepasa
Horário: 16h
Evento gratuito!
Gio Lisboa em Jundiaí, SP I Gio da Família – Barzini ARt e Film (Stand up)
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176, Centro
Horário: 19h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Dia do Vinho – Banda Bem-te-vi, Música Brasileira
Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 1.760, anexo ao Complexo Fepasa
Horário: 20h
Evento gratuito!
Sábado – 6/6
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Lançamento de livro: Tinta e Alma, uma jornada de vida, Miriam Muller
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Oficina de Artes Circenses, Trupe Pling de Circo
Local: Fábrica das Infâncias Japy – Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Contação de história: Agenda 2030, Raquel Medeia e Léo Primata
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 11h
Evento gratuito!
Dia do Vinho – Rock in Road, Rock Clássico
Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 1.760, anexo ao Complexo Fepasa
Horário: 16h
Evento gratuito!
Mostra Triarte 2026, Releitura do Musical ‘Shrek Jr.’
Local: Centro das Artes – Rua Barão de Jundiaí, 1.093 - Centro
Horário: 19h30
Evento gratuito!
Dia do Vinho – Aranhas Amplificadas, Rock nacional
Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 1.760, anexo ao Complexo Fepasa
Horário: 20h
Evento gratuito!
Domingo – 7/6
Oficina de Xadrez
Local: Fábrica das Infâncias Japy
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Tum! Pof! Bam! - Cia Arteiros, contação de histórias
Local: Fábrica das Infâncias Japy – Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Dia do Vinho – Rodolfo Voz e Violão, MPB e voz e violão
Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 1.760, anexo ao Complexo Fepasa
Horário: 14h
Evento gratuito!
Qual o sentido da vida?, Movimento em Mim
Local: Centro das Artes – Rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro
Horário: 16h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Dia do Vinho – Banda Old Chevi, Rock e clássicos dançantes
Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 1.760, anexo ao Complexo Fepasa
Horário: 19h
Evento gratuito!
Gala Corpo em Cena 2026, Corpo em Cena
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 19h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama