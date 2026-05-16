Um homem foi preso por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão, no bairro Medeiros, em Jundiaí, no fim da noite desta sexta-feira (15), acusado pela esposa de agredi-la com um chute na barriga dentro de casa.

A Polícia Militar foi acionada pela própria vítima, por meio do telefone 190. No local, a mulher relatou aos policiais que havia sido ofendida, ameaçada e agredida pelo companheiro.

O suspeito foi abordado pelos PMs e admitiu que, durante a briga, chegou a quebrar móveis da residência. No entanto, afirmou não se recordar de ter chutado a esposa.