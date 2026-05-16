18 de maio de 2026
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CHUTE NA BARRIGA

Marido é preso suspeito de chutar a esposa e diz não se lembrar

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
Os PMs o conduziram ao DP, onde ele foi preso em flagrante
Os PMs o conduziram ao DP, onde ele foi preso em flagrante

Um homem foi preso por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão, no bairro Medeiros, em Jundiaí, no fim da noite desta sexta-feira (15), acusado pela esposa de agredi-la com um chute na barriga dentro de casa.

A Polícia Militar foi acionada pela própria vítima, por meio do telefone 190. No local, a mulher relatou aos policiais que havia sido ofendida, ameaçada e agredida pelo companheiro.

O suspeito foi abordado pelos PMs e admitiu que, durante a briga, chegou a quebrar móveis da residência. No entanto, afirmou não se recordar de ter chutado a esposa.

Diante da denúncia, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por violência doméstica.

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