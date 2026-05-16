A Secretaria de Esporte e Lazer de Jundiaí promove uma jornada de capacitação para os servidores das áreas administrativa e operacional. A iniciativa busca integração da equipe e a excelência nos serviços prestados nos 20 centros esportivos e unidades de apoio do município.
Os encontros quinzenais acontecem no Paço Municipal e na Escola Superior de Educação Física. Os temas abordados são ao desenvolvimento profissional e às relações no ambiente de trabalho, como organização da rotina, comunicação, equilíbrio emocional, postura profissional e autorresponsabilidade.
O treinamento inclui atividades práticas, reflexões e acompanhamento contínuo, permitindo que os participantes apliquem os aprendizados no cotidiano das unidades esportivas. A capacitação conta com palestras do professor Daniel Basso, mestre em Educação, Artes e Cultura.
Ao todo, serão 12 encontros, realizados com apoio da Escola de Gestão Pública. Segundo Daniel, o objetivo é contribuir para relações mais saudáveis e ambientes de trabalho mais positivos. “Quando trabalhamos o desenvolvimento das pessoas, melhoramos também os serviços oferecidos à população”, destaca.
Para a secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, a iniciativa reforça a importância do cuidado com os servidores. “Queremos que nossos profissionais se sintam valorizados, preparados e acolhidos para atender cada vez melhor os alunos e munícipes que frequentam nossos centros esportivos”, afirma.