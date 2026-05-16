A Secretaria de Esporte e Lazer de Jundiaí promove uma jornada de capacitação para os servidores das áreas administrativa e operacional. A iniciativa busca integração da equipe e a excelência nos serviços prestados nos 20 centros esportivos e unidades de apoio do município.

Os encontros quinzenais acontecem no Paço Municipal e na Escola Superior de Educação Física. Os temas abordados são ao desenvolvimento profissional e às relações no ambiente de trabalho, como organização da rotina, comunicação, equilíbrio emocional, postura profissional e autorresponsabilidade.

O treinamento inclui atividades práticas, reflexões e acompanhamento contínuo, permitindo que os participantes apliquem os aprendizados no cotidiano das unidades esportivas. A capacitação conta com palestras do professor Daniel Basso, mestre em Educação, Artes e Cultura.