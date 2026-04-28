Após o sucesso das três primeiras edições, Jundiaí recebe, entre os dias 1º e 3 de maio, a 4ª edição da Festa Nordestina, evento que já se consolidou no calendário cultural da cidade. Neste ano, a programação ganha um atrativo especial com a realização simultânea do Festival do Morango e Pistache, ampliando ainda mais a experiência gastronômica oferecida ao público.

A Festa Nordestina será realizada no Espaço Expressa e o evento reúne o melhor da culinária nordestina em uma ampla praça de alimentação, com pratos tradicionais que representam a diversidade e a riqueza da gastronomia da região. Entre as opções, o público poderá encontrar acarajé, baião de dois, sarapatel, buchada de bode, tapioca, cuscuz, entre outras especialidades, além de opções variadas de bebidas.