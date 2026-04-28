30 de abril de 2026
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NO ESPAÇO EXPRESSA

Sabores e música: Festa Nordestina de Jundiaí chega à 4ª edição

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Os três dias terão programação musical completa
Os três dias terão programação musical completa

Após o sucesso das três primeiras edições, Jundiaí recebe, entre os dias 1º e 3 de maio, a 4ª edição da Festa Nordestina, evento que já se consolidou no calendário cultural da cidade. Neste ano, a programação ganha um atrativo especial com a realização simultânea do Festival do Morango e Pistache, ampliando ainda mais a experiência gastronômica oferecida ao público.

A Festa Nordestina será realizada no Espaço Expressa e o evento reúne o melhor da culinária nordestina em uma ampla praça de alimentação, com pratos tradicionais que representam a diversidade e a riqueza da gastronomia da região. Entre as opções, o público poderá encontrar acarajé, baião de dois, sarapatel, buchada de bode, tapioca, cuscuz, entre outras especialidades, além de opções variadas de bebidas.

A programação cultural contará com apresentações musicais ao longo de todos os dias, valorizando ritmos como forró pé de serra, piseiro, arrocha e forronejo. O evento também abre espaço para manifestações tradicionais da cultura nordestina, com apresentações de maracatu, quadrilhas e outras expressões artísticas típicas.

Voltada para toda a família, a Festa Nordestina contará ainda com espaço kids dedicado ao público infantil, além de ser pet friendly, permitindo a participação de animais de estimação.

Com entrada e estacionamento gratuitos, o evento reforça a proposta de oferecer lazer acessível, cultura e gastronomia de qualidade em um ambiente acolhedor e familiar.

Programação

  • 1/5 – sexta-feira (feriado)
    14h – aula de forró
    15h – Serelepe e Banda – forró pé de serra
    17h – Coletivo Embaúba – maracatu
    18h – Xaveco de Playboy – piseiro
    20h – Paulo Mello e Banda – forronejo/piseiro
  • 2/5 – sábado
    14h – aula de forró
    15h – Os 3 do Norte – forró pé de serra
    18h – Grupo Kenga de Coco – samba de coco
    19h30 – Tom Santana e Banda – forró pé de serra
  • 3/5 – domingo
    13h – aula de forró
    14h – Zé Ramalho cover
    16h – Jota Ferraz e Banda Fino do Brega
    18h – Apresentação da Quadrilha Maluca Arco Íris
    19h – Banda Maria Lua – forró pé de serra/universitário

Serviço
Festa Nordestina de Jundiaí – 4ª edição
Data: 1, 2 e 3 de maio de 2026
Horário: das 12h às 22h
Local: Espaço Expressa (ao lado do Poupatempo/Fatec)
Entrada: gratuita
Classificação: livre

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