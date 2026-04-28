Após o sucesso das três primeiras edições, Jundiaí recebe, entre os dias 1º e 3 de maio, a 4ª edição da Festa Nordestina, evento que já se consolidou no calendário cultural da cidade. Neste ano, a programação ganha um atrativo especial com a realização simultânea do Festival do Morango e Pistache, ampliando ainda mais a experiência gastronômica oferecida ao público.
A Festa Nordestina será realizada no Espaço Expressa e o evento reúne o melhor da culinária nordestina em uma ampla praça de alimentação, com pratos tradicionais que representam a diversidade e a riqueza da gastronomia da região. Entre as opções, o público poderá encontrar acarajé, baião de dois, sarapatel, buchada de bode, tapioca, cuscuz, entre outras especialidades, além de opções variadas de bebidas.
A programação cultural contará com apresentações musicais ao longo de todos os dias, valorizando ritmos como forró pé de serra, piseiro, arrocha e forronejo. O evento também abre espaço para manifestações tradicionais da cultura nordestina, com apresentações de maracatu, quadrilhas e outras expressões artísticas típicas.
Voltada para toda a família, a Festa Nordestina contará ainda com espaço kids dedicado ao público infantil, além de ser pet friendly, permitindo a participação de animais de estimação.
Com entrada e estacionamento gratuitos, o evento reforça a proposta de oferecer lazer acessível, cultura e gastronomia de qualidade em um ambiente acolhedor e familiar.
Programação
- 1/5 – sexta-feira (feriado)
14h – aula de forró
15h – Serelepe e Banda – forró pé de serra
17h – Coletivo Embaúba – maracatu
18h – Xaveco de Playboy – piseiro
20h – Paulo Mello e Banda – forronejo/piseiro
- 2/5 – sábado
14h – aula de forró
15h – Os 3 do Norte – forró pé de serra
18h – Grupo Kenga de Coco – samba de coco
19h30 – Tom Santana e Banda – forró pé de serra
- 3/5 – domingo
13h – aula de forró
14h – Zé Ramalho cover
16h – Jota Ferraz e Banda Fino do Brega
18h – Apresentação da Quadrilha Maluca Arco Íris
19h – Banda Maria Lua – forró pé de serra/universitário
Serviço
Festa Nordestina de Jundiaí – 4ª edição
Data: 1, 2 e 3 de maio de 2026
Horário: das 12h às 22h
Local: Espaço Expressa (ao lado do Poupatempo/Fatec)
Entrada: gratuita
Classificação: livre