A ausência de integração entre forças de segurança no Brasil foi apontada como uma das principais falhas no combate ao crime organizado pelo advogado, doutor em direito penal e ex-assessor especial da Secretaria Nacional de Justiça, João Paulo Martinelli, em entrevista ao Podcast JJ. Segundo ele, o país ainda opera com estruturas fragmentadas, o que compromete investigações e ações preventivas. “Não dá para se falar em enfrentamento ao crime organizado sem integração”, afirmou, destacando que as polícias civis dos estados não se comunicam de forma eficiente nem entre si e nem com as demais forças de segurança.

Durante a conversa, Martinelli ressaltou que o problema vai além da atuação policial e envolve decisões políticas e estruturais. Para ele, há resistência histórica à troca de informações entre estados, muitas vezes por disputa de poder. O especialista comparou o cenário brasileiro ao dos Estados Unidos após os atentados de 11 de setembro, quando houve integração entre agências. “Aqui, ainda se trabalha na informalidade, com um policial ligando para outro”, avaliou.

Outro ponto de destaque foi a mudança no perfil do crime organizado, que, segundo Martinelli, deixou de atuar apenas na ilegalidade e passou a ocupar espaços formais da economia. “O crime organizado entrou nas atividades lícitas”, afirmou. Esse movimento, segundo ele, dificulta a identificação de recursos ilícitos e amplia o alcance das organizações criminosas, que hoje operam por meio de empresas, investimentos e estruturas aparentemente regulares.