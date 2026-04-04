Um homem foi detido por embriaguez ao volante na madrugada de sexta-feira (3), após fugir de uma abordagem policial e ser interceptado no bairro Vila Maringá.

De acordo com a Polícia Militar, equipes prestavam apoio a uma ocorrência quando visualizaram um veículo transitando de forma irregular, apresentando sinuosidade na condução. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou fuga pelas vias da região.

Os policiais realizaram acompanhamento e conseguiram interceptar o veículo em frente à residência do condutor. Durante a abordagem, foram constatados sinais evidentes de alteração psicomotora, como fala pastosa e desconexa.