Um homem foi preso na tarde de sexta-feira (3) por descumprimento de medida protetiva no bairro Anhangabaú, após ser flagrado aguardando a ex-companheira em via pública.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas via Copom para atendimento de ocorrência de violência doméstica. Durante o deslocamento, os policiais fizeram contato com a vítima, que informou que o ex-companheiro estava nas proximidades, dentro de um veículo, aguardando sua passagem.

A mulher relatou ainda que possui medida protetiva de urgência contra o indivíduo e que ele já havia comparecido anteriormente em seu local de trabalho, onde passou a ofendê-la verbalmente.