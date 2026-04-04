05 de abril de 2026
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JUNDIAÍ

Integrante do PCC viola tornozeleira eletrônica e é preso

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem era procurado por roubo e havia rompido o dispositivo de monitoramento eletrônico
O homem era procurado por roubo e havia rompido o dispositivo de monitoramento eletrônico

Um foragido da Justiça foi recapturado na noite de sexta-feira (3), no bairro Vila Maringá, após romper a tornozeleira eletrônica e tentar fugir de uma equipe da Polícia Militar.

De acordo com o 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior, policiais do 2º Pelotão de Força Tática realizavam patrulhamento tático pela região quando identificaram o indivíduo, que ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga em direção a uma área de mata.

Após cerco e acompanhamento, os policiais conseguiram deter o suspeito no extremo oposto da vegetação, frustrando a tentativa de evasão.

Ainda segundo a corporação, o homem era procurado por roubo e havia rompido o dispositivo de monitoramento eletrônico após descumprir as condições do benefício de saída temporária.

Durante a abordagem, ele confessou integrar a organização criminosa PCC e acabou reconduzido ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

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