Um foragido da Justiça foi recapturado na noite de sexta-feira (3), no bairro Vila Maringá, após romper a tornozeleira eletrônica e tentar fugir de uma equipe da Polícia Militar.

De acordo com o 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior, policiais do 2º Pelotão de Força Tática realizavam patrulhamento tático pela região quando identificaram o indivíduo, que ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga em direção a uma área de mata.

Após cerco e acompanhamento, os policiais conseguiram deter o suspeito no extremo oposto da vegetação, frustrando a tentativa de evasão.