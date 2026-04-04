Um foragido da Justiça foi recapturado na noite de sexta-feira (3), no bairro Vila Maringá, após romper a tornozeleira eletrônica e tentar fugir de uma equipe da Polícia Militar.
De acordo com o 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior, policiais do 2º Pelotão de Força Tática realizavam patrulhamento tático pela região quando identificaram o indivíduo, que ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga em direção a uma área de mata.
Após cerco e acompanhamento, os policiais conseguiram deter o suspeito no extremo oposto da vegetação, frustrando a tentativa de evasão.
Ainda segundo a corporação, o homem era procurado por roubo e havia rompido o dispositivo de monitoramento eletrônico após descumprir as condições do benefício de saída temporária.
Durante a abordagem, ele confessou integrar a organização criminosa PCC e acabou reconduzido ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.