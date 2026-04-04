Os gêmeos William e Washington Filipini têm levado o nome de Jundiaí a todo estado de São Paulo nas corridas 4x4 offroad. Or imãos fazem highlander há seis anos e competem desde 2023 e, no Campeonato Radical Paulista Offroad 4x4, vêm acumulando conquistas e pódios. No ano de 2024, ficaram em segundo lugar; no ano passado, foram campeões.
Com Washington pilotando e William de spotter, neste ano, os irmãos já começaram a temporada com o pé direito. Na primeira corrida do circuito, conquistaram o terceiro lugar entre 12 competidores, em etapa que aconteceu em Caieiras no fim de semana passado. A próxima etapa será em Holambra, nos dias 18 e 19 deste mês.
Neste sábado (4), or irmãos Filipini estarão no 3º Encontro Dia do Jipeiro, em Itupeva. O evento acontece das 14h às 20h, na Praça de Eventos da Pedreira, e terá shows musicais, gastronomia com foodtrucks, brinquedos para as crianças e exposição dos carros, inclusive o veículo usado pelos irmãos Filipini. A entrada é um quilo de alimento não perecível.
Além de São Paulo, os gêmeos são constantemente convidados para passeios e eventos também em outros estados, levando o nome de Jundiaí às estradas do Brasil. William e Washington correm sem patrocínio ou apoio financeiro, mas mantêm a prática pela paixão pelo automobilismo offroad.