Os gêmeos William e Washington Filipini têm levado o nome de Jundiaí a todo estado de São Paulo nas corridas 4x4 offroad. Or imãos fazem highlander há seis anos e competem desde 2023 e, no Campeonato Radical Paulista Offroad 4x4, vêm acumulando conquistas e pódios. No ano de 2024, ficaram em segundo lugar; no ano passado, foram campeões.

Com Washington pilotando e William de spotter, neste ano, os irmãos já começaram a temporada com o pé direito. Na primeira corrida do circuito, conquistaram o terceiro lugar entre 12 competidores, em etapa que aconteceu em Caieiras no fim de semana passado. A próxima etapa será em Holambra, nos dias 18 e 19 deste mês.