A Páscoa chega todos os anos como um convite silencioso à reflexão. Para muitos, ela carrega significados religiosos profundos, ligados à vida de Jesus Cristo, à renovação e à esperança. Para outros, pode representar um momento de pausa, de encontro com a família ou simplesmente um respiro no meio da rotina. Mas, independentemente da forma como cada pessoa vive, existe um elemento que atravessa todas essas interpretações: a fé.

Falar de fé não é falar de religião específica. É falar de algo essencialmente humano. A fé está presente quando acreditamos em dias melhores, quando confiamos nos processos, quando seguimos em frente mesmo sem garantias. É ela que sustenta decisões difíceis, que acalma o coração em momentos de incerteza e que nos conecta a algo maior, ainda que não possamos nomear.

No Brasil, a fé tem uma presença muito particular. Ela se manifesta nas mais diversas formas, nos mais diferentes credos, nas expressões culturais e até nos pequenos gestos do dia a dia. Está na palavra de incentivo, no olhar de esperança, na empatia e na capacidade de recomeçar. Somos um povo que acredita, que resiste e que encontra na fé uma força invisível, mas extremamente concreta.

Do ponto de vista da saúde, esse aspecto não pode ser ignorado. Estudos vêm mostrando que pessoas que cultivam algum tipo de espiritualidade ou crença tendem a apresentar melhor capacidade de lidar com o estresse, maior resiliência emocional e até impactos positivos em indicadores físicos. A fé atua como um regulador interno, ajudando a organizar pensamentos, reduzir a ansiedade e promover uma sensação de pertencimento e propósito.

Quando acreditamos, nosso corpo responde. O sistema nervoso se acalma, a respiração se torna mais profunda, os níveis de tensão diminuem. Existe uma mudança real no estado fisiológico, como se o corpo entendesse que não estamos sozinhos diante dos desafios. E essa percepção tem um poder imenso sobre a nossa saúde.

A Páscoa, então, pode ser vista como um símbolo desse renascimento interno. Mais do que uma data, ela nos lembra da possibilidade de transformação. De deixar para trás o que pesa, de ressignificar experiências e de abrir espaço para o novo. A história de Jesus, independentemente da crença individual, carrega uma mensagem universal de resiliência, amor, perdão, entrega e recomeço.

Talvez o maior convite desta época seja justamente esse: reconectar-se com a própria fé. Não necessariamente uma fé religiosa, mas uma fé na vida, no processo, em si mesmo. Acreditar que é possível melhorar, evoluir e encontrar caminhos mais saudáveis, tanto física quanto emocionalmente.

Em um mundo cada vez mais acelerado e, muitas vezes, desconectado, cultivar a fé pode ser um dos pilares mais importantes para manter o equilíbrio. É ela que nos âncora que nos orienta e que nos lembra do que realmente importa.

Que esta Páscoa seja, acima de tudo, um momento de conexão. Com aquilo em que você acredita, com a sua essência e com a sua saúde. Porque, no fim, acreditar também é uma forma de cuidar de si. Feliz Páscoa e muita saúde a todos.

Liciana Rossi é especialista em treinamento corretivo e dor nas costas, pioneira do método ELDOA no Brasil